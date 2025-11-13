Acasă » Știri » Ce spune Ioana Ginghină despre criticile primite în urma dansului lasciv: „Nu era ceva mai vulgar decât ce vedem peste tot”

De: Andreea Stăncescu 13/11/2025 | 23:49
Cum a răspuns Ioana Ginghină la mesajele răutăcioase / Sursa foto: Facebook

Videoclipul în care Ioana Ginghină apare dansând într-un stil considerat lasciv a stârnit imediat reacții puternice în rândul urmăritorilor ei. Mulți au criticat-o dur pentru felul în care se mișcă, acuzând-o că se expune prea mult, însă actrița nu a rămas tăcută. După valul de comentarii răutăcioase, a decis să clarifice situația. 

Vedeta a surprins recent publicul după ce a început cursuri de dans contemporan și a postat online un videoclip în care execută mișcări senzuale, specifice unui stil mai expresiv. Reacțiile nu au întârziat să apară. În timp ce unii i-au lăudat forma fizică și încrederea în sine, alții au criticat-o pentru că ar fi prea îndrăzneață, invocând atât vârsta ei de 48 de ani, cât și faptul că are o fiică aproape majoră.

Ioana Ginghină subliniază că reacțiile dure ale unor urmăritori sunt lipsite de logică, având în vedere că ea a fost mereu o persoană publică și asumată. Actrița consideră ironic faptul că este întrebată de ce se expune, deși întreaga ei carieră a inclus apariții îndrăznețe, inclusiv ședințe foto celebre și roluri care au presupus vizibilitate maximă.

Actița face cursuri de dans

Actrița a transmis că dansul nu depășea limitele decenței și că reacțiile negative au fost disproporționate. Ea consideră normal să existe opinii diferite, însă își asumă imaginea și alegerile, insistând că nu face nimic mai provocator.

”Eu fac dans contemporan, iar unul dintre ele e pe tocuri și așa. Într-adevăr, pe Facebook și TikTok am primit hate, nu și pe Instagram. Pe Instagram mi-am creat așa o comunitate foarte curată și îmi place ce se întâmplă acolo, dar în părțile celelalte n-am reușit. Știi că ai opțiunea de a nu permite oamenilor să comenteze, dar nu am activat-o, nu mi se pare ok. Mi se pare corect că, dacă ești asumat, să accepți ce spune lumea. Am rămas surprinsă că a fost cu hate, deși dansul, poți să spui, era lasciv, dar nu era mai lasciv decât un videoclip. Să nu uităm că eu sunt o femeie de 48 de ani. Nu era ceva mai vulgar decât ce vedem peste tot”, a spus Ioana Ginghină.

