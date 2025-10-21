Ioana Ginghină, umilită după ce s-a filmat dansând lasciv: ”Când o luați razna la 50 de ani...”

Ioana Ginghină este una dintre cele mai carismatice actrițe din România. Aceasta își ține mereu fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei și în ultima vreme le-a împărtășit o nouă pasiune pe care a început să o exploreze cu atenție: dansul pe tocuri.

Actrița are 48 de ani și de-a lungul timpului a demonstrat că poate face orice și nimic nu îi poate sta în cale. Ioana Ginghină a început să ia lecții de dans pe tocuri și arată că este o persoană hotărâtă și că poate face orice își dorește.

Ioana Ginghină, val de hate după ce s-a filmat dansând lasciv

După divorțul de Alexandru Papadopol, aceasta și-a schimbat radical stilul de viață. Ioana Ginghină a ales să se dezvolte pe toate planurile și a devenit mult mai activă în mediul online, acolo unde oferă conținut de calitate pentru urmăritorii ei. Ba mai mult, după câțiva ani de relație cu Cristi Pitulice, aceasta a spus din nou marele “Da”.

După ce a postat mai multe imagini în care își arată noua sa pasiune, reacțiile nu au întârziat să apară. În timp ce unele persoane au apreciat-o, actrița a primit și numeroase reacții negative de la cei care o urmăresc.

„Când o luați razna la 50 de ani, învățați dansuri lascive erotice”, a fost unul dintre comentarii.

Actrița s-a despărțit de Alexandru Papadopol în anul 2019, iar de atunci aceasta a hotărât să încerce experiențe noi. La acea vremea a hotărât să urmeze cursuri de dans la bară, după ce a vizionat “Hustler”.

„Mai nou, după ce am văzut filmul «Hustlers» (n.r. – povestea unui grup de foste stripteuse care se ambiționează să se îmbogățească) încerc să-mi găsesc undeva cursuri de dans la bară. Nu pentru că vreau să-mi schimb domeniul de activitate, ci pentru că sunt foarte mulți mușchi puși la muncă atunci când faci genul ăsta de sport. Plus că nu se știe niciodată ce rol vreodată voi primi, așa că mi s-a părut foarte interesant. Mi-am adus aminte că am și o prietenă care face deja asta și am zis că vreau și eu”, a povestit Ioana Ginghină acum ani în urmă, potrivit libertatea.ro.

