Ioanei Ginghină nu-i este frică de singurătate! Ce ar face dacă ar divorța a treia oară: „Îl găsesc și pe al patrulea”

Ioana Ginghină este o apariție foarte controversată în ultima perioadă. Actrița a stârnit valuri în mediul online cu declarațiile sale recente, dar și cu alegerile pe care le face. După ce s-a decis să ia cursuri de dans la bară, vedeta a vorbit despre succesul pe care îl are la bărbați.

După divorțul de Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină a trecut printr-o schimbare radicală. Actrița a mai oferit o șansă iubirii, a început să fie mai prezentă în mediul online și s-a înscris la un curs de dans pe tocuri.

Ioana Ginghină, despre succesul la bărbați

Această evoluție a devenit un exemplu pentru femeile din România. La vârsta de 48 de ani, Ioana Ginghină a demonstrat că există viață după divorț, iar femeile nu ar trebui să se lase ghidate de un număr din buletin și să facă întotdeauna ceea ce simt.

Ei bine, după ce a luat prin surprindere pe toată lumea cu decizia ei de a învăța dansul pe tocuri, Ioana Ginghină reușește să atragă atenția din nou cu cele mai recente declarații. După trei căsnicii, actrița a vorbit despre succesul pe care îl are la bărbați.

„Știu că sunt multe femei care, atunci când văd senzualitatea asta a mea afișată, se simt frustrate și zic: > Ele nu au putut să găsească un bărbat și eu am găsit trei! Și, crede-mă că, dacă mâine divorțez, găsesc mai repede decât își imaginează ele altul! Îl găsesc și pe al patrulea! Pentru că sunt extraordinar de bine ancorată în feminitate! Sunt acolo! Și știu foarte bine ce vreau și ce nu vreau, și sunt foarte bine eu cu mine. Eu sunt mândră de mine, ăsta e secretul! Soluția ar fi pentru aceste femei să aibă încredere în ele, să se bucure, să râdă! Când ești un om fericit, îndrăgostit, nu vezi urâtul din jurul tău!”, a spus Ioana Ginghină penru click.ro.

CITEȘTE ȘI:

Ioana Ginghină, umilită după ce s-a filmat dansând lasciv: ”Când o luați razna la 50 de ani…”

Ioana Ginghină a dat răspunsul pe care îl așteaptă toată lumea. De ce nu poate să treacă peste Alexandru Papadopol