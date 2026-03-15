Trendul cu apă fierbinte de pe TikTok: ajută cu adevărat digestia?

De: Diana Cernea 15/03/2026 | 22:50
Influencerii din zona wellness spun că un pahar de apă fierbinte băut dimineața, înainte de micul dejun, poate îmbunătăți digestia, reduce balonarea și chiar ajuta la slăbit. Specialiștii explică, însă, cât de reale sunt aceste beneficii.

După sucurile prebiotice pentru sănătatea intestinelor, „sleepy girl mocktail” pentru somn sau apa cu lămâie pentru imunitate și slăbit, o nouă băutură a devenit virală pe rețelele sociale: apa fierbinte.

Trendul face parte dintr-un fenomen mai larg în care utilizatorii internetului adoptă elemente din medicina orientală și cultura chineză, documentându-și experiențele pe social media.

Un exemplu popular este obiceiul de a bea apă fierbinte sau caldă dimineața, înainte de micul dejun. Mulți spun că acest lucru le îmbunătățește digestia, îi face să se simtă mai puțin balonați și, uneori, îi trimite rapid la baie. Unii susțin chiar că ajută pielea, contribuie la slăbire și „detoxifică” organismul.

Dar chiar poate apa să facă toate acestea? Specialiștii spun că lucrurile sunt mai nuanțate.

Poate apa caldă să ajute digestia?

De mii de ani, practicienii medicinei tradiționale chineze și ai ayurvedei, un sistem medical holistic din India, recomandă consumul de apă caldă dimineața și pe parcursul zilei, pentru a menține digestia în formă bună. Ideea este că alimentele și băuturile reci pot încetini digestia, provocând disconfort gastrointestinal, inclusiv balonare.

Totuși, studiile științifice pe acest subiect sunt puține. Un studiu din 2016, realizat pe 60 de pacienți operați de vezică biliară, a arătat că cei care au băut apă caldă la câteva ore după intervenție au eliminat gazele mai repede decât cei care nu au băut nimic. Totuși, apa nu a accelerat semnificativ prima mișcare intestinală.

Alte cercetări mici sugerează că băuturile sau mesele reci ar putea încetini golirea stomacului comparativ cu cele calde, dar rezultatele sunt limitate și nu este clar cât de mult influențează acest lucru felul în care ne simțim.

De ce poți simți nevoia să mergi la baie

Chiar dacă dovezile științifice sunt reduse, ideea că apa băută dimineața poate stimula tranzitul intestinal are sens din punct de vedere fiziologic. În timpul somnului, digestia încetinește. Când te trezești și mănânci sau bei ceva, mușchii esofagului, stomacului și intestinelor încep din nou să se contracte ritmic.

Practic, organismul primește semnalul: „Ne-am trezit, e timpul să începem digestia”.

Acest lucru poate face ca reziduurile solide și gazele să se deplaseze prin tractul digestiv, reducând senzația de balonare și disconfort. Totuși, specialiștii spun că temperatura apei s-ar putea să nu fie esențială. E posibil să ai aceeași reacție dacă bei apă la temperatura camerei sau chiar rece.

Mitul „detoxifierii”

Mulți influenceri susțin că apa fierbinte „detoxifică” organismul. Nutriționiștii spun însă că acest lucru nu este adevărat. Eliminarea toxinelor este realizată de ficat și rinichi, nu de apă.

În ceea ce privește slăbitul, unele persoane pot observa o scădere temporară a greutății după o mișcare intestinală consistentă. Totuși, dacă apa înlocuiește băuturi dulci sau calorice, acest obicei poate contribui indirect la pierderea în greutate.

Beneficiul real: hidratarea

Cel mai probabil, principalul avantaj al apei calde dimineața este simplu: hidratarea. După o noapte de somn, organismul este ușor deshidratat. Un pahar de apă poate reduce simptome precum senzația de foame, durerile de cap sau starea de oboseală.

Pe termen lung, o hidratare adecvată face scaunul mai moale și mai ușor de eliminat, ceea ce poate preveni constipația și balonarea. Există și unele dovezi că un consum mai mare de apă poate îmbunătăți aspectul pielii prin reducerea uscăciunii.

În cele din urmă, spun specialiștii, trendul viral confirmă ceva ce medicii știau deja: apa este bună pentru sănătate, indiferent de temperatură.

