Patronul Fryday își răsfață familia în „jucăria” de 450.000 €. Fast-food-ul merge, luxul se vede

Viața e frumoasă pentru patronul lanțului Fryday, suceveanul Lucian Florea. CANCAN.RO l-a surprins pe CEO-ul lanțului de fast-food cu cea mai rapidă expansiune din Europa de Est la mall, împreună cu soția și băiatul lor. În plus, așa cum știm, patronul lanțului de restaurante a deschis o nouă locație în Băneasa Shaopping City, așa că probabil a mers în inspecție. Sau poate e doar un mic pretext pentru a-și scoate la plimbare jucăria de 450.000 de euro.

E de admirat că patronul unui lanț de restaurante își face timp și pentru familie, nu e obsedat de business, ca alții. Se ocupă personal și de cel mic, moștenitorul imperiului său crocant, iar imaginile arată cât de grijuliu este.

Lucian Florea de la Fyday, cu soția, copilul și bijuteria pe patru roți în mall

Însoțiți de șofer, Lucian, soția și cel mic se duc la mașină, dar Lucian este cel care se ocupă îndeaproape de cel mic. Când e cu băiatul, parcă nici nu mai are ochi pentru mașină. De soție, ce să mai zicem? Ce-i al ei, e pus deoparte. Nu o dată Lucian a declarat că ea îi asigură sprijinul emoțional și îl susține când face investițiile.

Să fie oare adevărată vorba că în spatele unui bărbat puternic stă o femeie și mai puternică? Mădălina, soția lui Lucian, pare într-adevăr sigură pe ea. Din imagini realizăm că nu are nevoie de numeroase artificii care să ia ochii, deși recunoaștem că geanta YSL ne-a atras atenția, ci preferă machiajul natural și ținutele simple și de bun gust.

Afaceristul uită de toate când e cu familia

Nici soțul ei nu apelează la cine știe ce artificii pentru a atrage atenția. Îmbrăcat super casual, cu niște blugi deschiși la culoare și geaca roșie, practic în identitatea vizuală a lanțului său de fast-food, Lucian Florea e dezinvolt, calcă de parcă ar zbura peste pavele. Aceeași senzație pe care o ai într-un Rolls-Royce Ghost Mansory, o distracție care valorează cam 450.000 euro, dacă e să ne uităm și la dotările opționale pe care un bărbat ca Lucian Florea probabil că și le-a comandat. Mașina este personalizată exact pe gustul său, astfel că prețul poate să-l fi costat și mai mult.

Remarcăm grija pe care i-o poartă afaceristul fiului său căruia nu-i dă drumul o clipă de la mână. Ajunși la mașină, îi deschide portiera Rolls-ului său și îl urcă pe copil pe bancheta de spate într-un scaun special. Ulterior, se urcă și el și pleacă cu toții spre casă. Vizita pe Muntele Athos din Noiembrie 2025 nu l-a dus pe Lucian Florea pe calea pocăinței și modestiei, pentru că iată că de atunci a terminat cu Tesla verde cu care circula și a trecut la nivelul următor: un automobil pentru nobilimea britanică. În definitiv, de ce să nu-și facă tabietul? Lanțul Fryday ajunsese la 26 de magazine deschise în toată țara.

