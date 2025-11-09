Acasă » Exclusiv » Fondatorul FRYDAY și-a dat „restartul spiritual” pe Muntele Athos. Dacă prăjești cartofi pentru toată țara, ai nevoie de pace interioară

Fondatorul FRYDAY și-a dat „restartul spiritual” pe Muntele Athos. Dacă prăjești cartofi pentru toată țara, ai nevoie de pace interioară

De: Delina Filip 09/11/2025 | 23:40
Muntele Athos a fost dintotdeauna un refugiu pentru cei care caută liniștea sufletească. Mulți oameni de afaceri și câteva vedete din România aleg această destinație pentru a se regăsi. Printre ei se numără și fondatorul unui lanț celebru de fast-food. Însoțit de câțiva prieteni, antreprenorul a petrecut timp de calitate în locurile sfinte, iar recent a revenit în România. CANCAN.RO l-a surprins, alături de prietenii săi în aeroport. A fost așteptat de o mașină de lux, însă unul dintre amicii lui ne-a surprins chiar înainte de a părăsi aeroportul. 

Este binecunoscut faptul că Muntele Athos e locul perfect pentru liniște și reflecție, un refugiu pentru cei care vor să se regăsească. Printre cei care au ales să-și încarce bateriile spirituale se numără și Lucian Florea, fondatorul lanțului de fast-food FRYDAY. Milionarul s-a întors din Grecia. Iată care a fost primul lucru pe care l-a facut.

Milioanele cu rugăciune se înmulțesc! Fondatorul lanțului de fast food a revenit în țară

Fără doar și poate, și oamenii de afacerimai au nevoie din când în când de un „restart spiritual”. După luni bune de muncă și strategii, Lucian Florea a lăsat businessul în grija echipei și a plecat cu gașca pe Muntele Athos, iar în urmă cu puțin timp s-a întors. CANCAN.RO l-a surprins pe Lucian Florea ieșind din aeroportul Otopeni încărcat nu doar cu multe bagaje, ci și cu energie pozitivă. Antreprenorul nu era singur, ci împreună cu mai mulți prieteni, alături de care a petrecut timp de calitate în călătoria sa spirituală.

Lucian Florea s-a întors de pe muntele Athos încărcat cu energie pozitivă
Lucian Florea s-a întors de pe muntele Athos încărcat cu energie pozitivă

Îmbrăcat cu un tricou alb peste care a avut un pulover Moncler de 1.600 de euro, blugi și încălțări de firmă, Lucian nu a dorit să iasă în evidență. Și-a văzut de drum, trăgând bagajul după el și s-a îndreptat către mașina care îl aștepta.

Au „făcut împărțeala” pe stradă

La ieșirea din aeroport, trona un Cadillac Escalade care îl aștepta pe milionar și prietenii săi. Și-au urcat cu toții bagajele în mașină, însă la un moment dat, unul dintre amicii lui Lucian a deschis bagajul pentru a le înmâna prietenilor din suvenirurile cumpărate. Așadar, chiar în mijlocul străzii, a luat „la puricat” bagajul și a înmânat amicilor săi câteva lucruri sfințite, semn că fiecare s-a gândit la cineva drag în această călătorie. Ulterior, s-au urcat în mașină și s-au îndreptat către casă.

Fondatorul Fyday și prietenii săi au făcut inspecția bagajelor
Fondatorul Fyday și prietenii săi au făcut inspecția bagajelor

