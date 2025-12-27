Acasă » Știri » Orașul din România în care poți cumpăra un apartament cu 3 camere cu doar 16.500 de euro. Are 88 de metri pătrați

Orașul din România în care poți cumpăra un apartament cu 3 camere cu doar 16.500 de euro. Are 88 de metri pătrați

De: Irina Vlad 27/12/2025 | 19:38
Orașul din România în care poți cumpăra un apartament cu 3 camere cu doar 16.500 de euro. Are 88 de metri pătrați
Orașul din România în care poți cumpăra un apartament cu 3 camere cu doar 16.500 de euro. Are 88 de metri pătrați

În ciuda prețurilor extrem de ridicate de pe piața imobiliară din România, există un oraș în care poți cumpăra un apartament cu 3 camere pentru doar 16.500 de euro. Locuința are 88 de metri pătrați, garaj și curte. 

Apartamentul se află în Anina, județul Caraș-Severin. Are o suprafață totală de 103 mp și 88 de metri pătrați utili, trei camere și se află la parterul unui bloc de două etaje din centrul orașului, cunoscut ca fiind o zonă liniștită, la 1-2 minute de bulevardul principal unde se gasesc restaurante, pizzerii, cafenele, terase, fast-food și diverse magazine.

Apartament de 3 camere cu doar 16.500 de euro

Conform descrierii de pe platforma de vânzare-cumpărare OLX, locuința este împărțită în două dormitoare, o sufragerie, o bucătărie, baie, beci la subsol, cameră la mansarda blocului, garaj și curte + anexe. De asemenea, apartamentul dispune de geamuri termopan, parchet în sufragerie, gresie și faianță în bucătărie și baie. Încălzirea se face cu ajutorul unei sobe pe lemne. Se vinde mobilat (așa cum se prezintă în poze) iar prețul este fix.

sursă foto: OLX

„Proprietatea are 3 camere, dintre care două dormitoare, o sufragerie, o bucătărie, o baie și un beci la subsol. Se află la parterul unui bloc de 2 etaje + mansardă, având o suprafață totală de circa 103 mp și este situat în zona centrală a orasului.

Deține încă o cameră la mansarda blocului, garaj, curte+anexe, geamuri termopan, iar încălzirea se face prin teracote pe lemne. Are aplicat parchet în sufragerie, gresie și faianță în bucătărie și baie. Se vinde mobilat (așa cum se prezintă în poze) iar prețul este fix.

2. Beneficii oferite de zonă:
– apartamentul se află într-un bloc din centrul orașului, cunoscut ca fiind o zona linistită;
– la 4-5 min. de liceu, școală, gradiniță;
– la 1-2 min. de bulevardul principal unde se găsesc diverse magazine alimentare, parcuri, sedii de bănci, farmacii, pizzerii, terase, etc…
– la 1-2 min. de Primărie și de prima cale ferată din România: Semeringul Bănățean.

Detine contract de vânzare-cumpărare, cadastru, intabulare și este liber de sarcini”, se arată în anunțul OLX.

Cât costă traiul pentru o lună în Spania. O româncă a făcut calculul pentru noiembrie 2025

Orașul din România în care îți poți cumpăra un apartament cu 2 camere, cu doar 15.000 de euro. Are 30 de metri pătrați

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce făcea Alex Bodi în timp ce Ramona Olaru îi dădea dreptul la replică! Ea îl amenința cu tribunalul, el se distra de zor. Unde a fost surprins
Știri
Ce făcea Alex Bodi în timp ce Ramona Olaru îi dădea dreptul la replică! Ea îl amenința cu…
L-a iertat sau nu pe Marius, după ce a înșelat-o cu Oana Monea la Insula Iubirii? Cu cine și-a petrecut Maria Avram, de fapt, Crăciunul
Știri
L-a iertat sau nu pe Marius, după ce a înșelat-o cu Oana Monea la Insula Iubirii? Cu cine…
Episod de iarnă severă în România: concluziile ședinței Comitetului ministerial pentru situații de urgență convocat de Ministerul Mediului
Mediafax
Episod de iarnă severă în România: concluziile ședinței Comitetului ministerial pentru situații de...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”. Prețurile exagerate i-au alungat pe români din Valea Prahovei
Adevarul
„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”....
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe...
O măgăriță este vedeta Operei din New York. Agent: „Este fabuloasă”
Mediafax
O măgăriță este vedeta Operei din New York. Agent: „Este fabuloasă”
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din Ucraina
Digi 24
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din...
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce făcea Alex Bodi în timp ce Ramona Olaru îi dădea dreptul la replică! Ea îl amenința cu tribunalul, ...
Ce făcea Alex Bodi în timp ce Ramona Olaru îi dădea dreptul la replică! Ea îl amenința cu tribunalul, el se distra de zor. Unde a fost surprins
Bancul sfârșitului de săptămână | „Înainte să suflu, mi-am pus o dorință”
Bancul sfârșitului de săptămână | „Înainte să suflu, mi-am pus o dorință”
Răsfăț la înălțime! Piero Ferrari i-a făcut cadou, cu ocazia aniversării de 9 ani de relație, ...
Răsfăț la înălțime! Piero Ferrari i-a făcut cadou, cu ocazia aniversării de 9 ani de relație, soției sale românce, Romina Gingașu, un avion privat
L-a iertat sau nu pe Marius, după ce a înșelat-o cu Oana Monea la Insula Iubirii? Cu cine și-a petrecut ...
L-a iertat sau nu pe Marius, după ce a înșelat-o cu Oana Monea la Insula Iubirii? Cu cine și-a petrecut Maria Avram, de fapt, Crăciunul
Ramona Olaru, atac la Alex Bodi după ce a făcut destăinuiri despre trecutul ei! Vedeta Antenei 1 pune ...
Ramona Olaru, atac la Alex Bodi după ce a făcut destăinuiri despre trecutul ei! Vedeta Antenei 1 pune tunurile pe el: „Trebuie legal. Ne vedem la București”
Epidemia care amenință România! Spitalele sunt arhipline la final de 2025: peste 120 de cazuri în ...
Epidemia care amenință România! Spitalele sunt arhipline la final de 2025: peste 120 de cazuri în doar 24 de ore
Vezi toate știrile
×