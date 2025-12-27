Orașul din România în care poți cumpăra un apartament cu 3 camere cu doar 16.500 de euro. Are 88 de metri pătrați

În ciuda prețurilor extrem de ridicate de pe piața imobiliară din România, există un oraș în care poți cumpăra un apartament cu 3 camere pentru doar 16.500 de euro. Locuința are 88 de metri pătrați, garaj și curte.

Apartamentul se află în Anina, județul Caraș-Severin. Are o suprafață totală de 103 mp și 88 de metri pătrați utili, trei camere și se află la parterul unui bloc de două etaje din centrul orașului, cunoscut ca fiind o zonă liniștită, la 1-2 minute de bulevardul principal unde se gasesc restaurante, pizzerii, cafenele, terase, fast-food și diverse magazine.

Apartament de 3 camere cu doar 16.500 de euro

Conform descrierii de pe platforma de vânzare-cumpărare OLX, locuința este împărțită în două dormitoare, o sufragerie, o bucătărie, baie, beci la subsol, cameră la mansarda blocului, garaj și curte + anexe. De asemenea, apartamentul dispune de geamuri termopan, parchet în sufragerie, gresie și faianță în bucătărie și baie. Încălzirea se face cu ajutorul unei sobe pe lemne. Se vinde mobilat (așa cum se prezintă în poze) iar prețul este fix.

„Proprietatea are 3 camere, dintre care două dormitoare, o sufragerie, o bucătărie, o baie și un beci la subsol. Se află la parterul unui bloc de 2 etaje + mansardă, având o suprafață totală de circa 103 mp și este situat în zona centrală a orasului. Deține încă o cameră la mansarda blocului, garaj, curte+anexe, geamuri termopan, iar încălzirea se face prin teracote pe lemne. Are aplicat parchet în sufragerie, gresie și faianță în bucătărie și baie. Se vinde mobilat (așa cum se prezintă în poze) iar prețul este fix. 2. Beneficii oferite de zonă:

– apartamentul se află într-un bloc din centrul orașului, cunoscut ca fiind o zona linistită;

– la 4-5 min. de liceu, școală, gradiniță;

– la 1-2 min. de bulevardul principal unde se găsesc diverse magazine alimentare, parcuri, sedii de bănci, farmacii, pizzerii, terase, etc…

– la 1-2 min. de Primărie și de prima cale ferată din România: Semeringul Bănățean. Detine contract de vânzare-cumpărare, cadastru, intabulare și este liber de sarcini”, se arată în anunțul OLX.

