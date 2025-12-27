Este alertă în România. Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat. Ce se va întâmpla în următoarele ore

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de vreme rea, ninsori, polei și viscol în România. Care sunt zonele vizate, dar și până pe ce dată este în vigoare atenționarea meteo, de fapt? Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat.

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile și au emis o avertizare de vreme severă începând de sâmbătă, 27 decembrie, până luni, 29 decembrie, la ora 21:00. Din cauza condițiilor meteo extreme, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență pentru a coordona intervențiile în regiunile afectate și a limita riscurile pentru cetățeni.

Care sunt zonele afectate de vremea rea

În perioada menționată, 27-29 decembrie 2025, ANM a transmis că sunt așteptate intensificări ale vântului, precipitații sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol în Carpații Meridionali și Orientali, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei.

La munte, în regiunile estice, sud-estice și sud-vestice, vântul va sufla cu rafale de peste 70-90 km/h, iar local se va depune un strat de zapădă de 5-20 cm. În Sinaia, este în vigoare un cod portocaliu de vânt valabil până luni, la ora 10:00. Rafalele au atins viteze de 110-130 km/h.

Detașamentul de Pompieri, Jandarmeria, Poliția și Poliția Locală, împreună cu reprezentanți ai Electrica și GME, au intervenit pentru a îndepărta arborii căzuți și a înlătura stâlpii afectați.

ANM: Prognoza meteo pentru București

ANM a emis o avertizare de vreme rea pentru București, valabilă pentru zilele de duminică, 28 decembrie, și luni, 29 decembrie.

„Duminică, cerul va fi variabil. Vântul va sufla moderat (viteze de 30…40 km/h), cu intensificări după-amiaza și seara, când se vor atinge viteze de 50…60 km/h. Temperatura maximă va fi de 6…7 grade, iar minima de -4…-1 grad. Luni, cerul va fi variabil, iar vântul va mai avea unele intensificări în prima parte a intervalului, cu viteze de 30…40 km/h. Temperatura maximă va fi de 4…6 grade”, a transmis ANM.

