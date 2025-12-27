Cod portocaliu de viscol în România! Zonele în care iarna își dezlănțuie urgia: vânt puternic, ger, polei și troiene călătoare în următoarele ore

Vești importante pentru români! Sfârșitul de an vine cu un cod portocaliu de viscol în anumite zone ale țării. ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile. Toate detaliile în articol.

Ultimele zile din 2025 vor fi dure din punct de vedere meteorologic, iar vizate sunt zona înaltă a Carpați Meridionali și de Curbură, dar și alte 12 județe.

Meteorologii au avertizat că sâmbătă, 27 decembrie, vântul va sufla cu putere în est, sud-est sud-vest, acolo unde va atinge viteze de 40-60 km/h, acest lucru amplificând senzația de frig.

În special vizate sunt zonele de munte, acolo unde rafalele pot depăși chiar și 70-90km/h, iar viscolul își va face simțită prezența.

În ceea ce privește Maramureș, Transilvania, Moldova, Drobrogea și estul Munteniei, sunt anunțate precipitații sub formă de ninsoare, cu un strat de zăpadă ce va varia între 5-10 cm, până pe data de 29 decembrie. În Carpații Meridionali și Orientali, pe alocuri stratul de zăpadă va ajunge la 15-20 cm și se va forma ghețuș sau polei pe arii restrânse.

Codul galben a intrat deja în vigoare în dimineața zilei de 27 decembrie la ora10:30 și va fi valabil până la ora 23:00. Zonele vizate sunt Carpații Meridionali și de Curbură, acolo unde rafalele vor atinge 60-80km/h, iar la altitudini mari, chiar și 90-110km/h. Vântul va sufla cu putere și în Moldova, vestul Olteniei și în nordul și estul Dobrogei, cu viteze de 50-70km/h.

Începând cu 28 decembrie până pe 29 decembrie, o altă avertizare de cod galben va intra în vigoare în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea. Aici va ninge viscolit, iar vântul va sufla cu 50-70km/h, stratul de zăpadă ajungând la 10-20 cm.

De asemenea, în Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia, vântul va sufla cu viteze de 50-70km/h.

