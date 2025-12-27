Acasă » Știri » Cod portocaliu de viscol în România! Zonele în care iarna își dezlănțuie urgia: vânt puternic, ger, polei și troiene călătoare în următoarele ore

Cod portocaliu de viscol în România! Zonele în care iarna își dezlănțuie urgia: vânt puternic, ger, polei și troiene călătoare în următoarele ore

De: Denisa Iordache 27/12/2025 | 13:41
Cod portocaliu de viscol în România! Zonele în care iarna își dezlănțuie urgia: vânt puternic, ger, polei și troiene călătoare în următoarele ore
Cod portocaliu de viscol în România. Sursă: freepik

Vești importante pentru români! Sfârșitul de an vine cu un cod portocaliu de viscol în anumite zone ale țării. ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile. Toate detaliile în articol. 

Ultimele zile din 2025 vor fi dure din punct de vedere meteorologic, iar vizate sunt zona înaltă a Carpați Meridionali și de Curbură, dar și alte 12 județe. 

Meteorologii au avertizat că sâmbătă, 27 decembrie, vântul va sufla cu putere în est, sud-est sud-vest, acolo unde va atinge viteze de 40-60 km/h, acest lucru amplificând senzația de frig. 

În special vizate sunt zonele de munte, acolo unde rafalele pot depăși chiar și 70-90km/h, iar viscolul își va face simțită prezența.  

În ceea ce privește Maramureș, Transilvania, Moldova, Drobrogea și estul Munteniei, sunt anunțate precipitații sub formă de ninsoare, cu un strat de zăpadă ce va varia între 5-10 cm, până pe data de 29 decembrie. În Carpații Meridionali și Orientali, pe alocuri stratul de zăpadă va ajunge la 15-20 cm și se va forma ghețuș sau polei pe arii restrânse. 

Codul galben a intrat deja în vigoare în dimineața zilei de 27 decembrie la ora10:30 și va fi valabil până la ora 23:00. Zonele vizate sunt Carpații Meridionali și de Curbură, acolo unde rafalele vor atinge 60-80km/h, iar la altitudini mari, chiar și 90-110km/h. Vântul va sufla cu putere și în Moldova, vestul Olteniei și în nordul și estul Dobrogei, cu viteze de 50-70km/h. 

Începând cu 28 decembrie până pe 29 decembrie, o altă avertizare de cod galben va intra în vigoare în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea. Aici va ninge viscolit, iar vântul va sufla cu 50-70km/h, stratul de zăpadă ajungând la 10-20 cm. 

De asemenea, în Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia, vântul va sufla cu viteze de 50-70km/h. 

CITEȘTE ȘI: 

Cum eviți înghețarea parbrizului la mașină. Trucurile la care apelează specialiștii 

Prognoza meteo azi, 27 decembrie 2025. Frigul a pus stăpânire pe România! Zonele în care va ninge ca în basme 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu pentru o fostă gimnastă de top a României! Bunicul ei a murit în a doua zi de Crăciun
Știri
Doliu pentru o fostă gimnastă de top a României! Bunicul ei a murit în a doua zi de…
Și-a cerut iubita de soție, de Crăciun! Fotbalistul român și-a făcut, în sfârșit, curaj iar artista a spus marele „Da!”
Știri
Și-a cerut iubita de soție, de Crăciun! Fotbalistul român și-a făcut, în sfârșit, curaj iar artista a spus…
Cod portocaliu extins: rafale de 130 km/h în România
Mediafax
Cod portocaliu extins: rafale de 130 km/h în România
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu
Adevarul
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu" decât 2025 pentru România. „Puneți niște...
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de milioane de dolari. Decizia care l-a ajutat să nu ajungă la faliment
Digi24
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de...
Trenul legendar care traversează 3 țări și 8 fusuri orare
Mediafax
Trenul legendar care traversează 3 țări și 8 fusuri orare
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din Ucraina
Digi 24
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din...
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu pentru o fostă gimnastă de top a României! Bunicul ei a murit în a doua zi de Crăciun
Doliu pentru o fostă gimnastă de top a României! Bunicul ei a murit în a doua zi de Crăciun
Durerea pe care Mihai Ghiță a trăit-o de sărbători. Mesajele l-au răvășit
Durerea pe care Mihai Ghiță a trăit-o de sărbători. Mesajele l-au răvășit
Și-a cerut iubita de soție, de Crăciun! Fotbalistul român și-a făcut, în sfârșit, curaj iar ...
Și-a cerut iubita de soție, de Crăciun! Fotbalistul român și-a făcut, în sfârșit, curaj iar artista a spus marele „Da!”
BANCUL ZILEI | Ora 22:00 VS ora 23:45
BANCUL ZILEI | Ora 22:00 VS ora 23:45
Adriana Bahmuțeanu a râs cu un ochi și a plâns cu altul de Crăciun. Ce a pățit bruneta: „Timpul ...
Adriana Bahmuțeanu a râs cu un ochi și a plâns cu altul de Crăciun. Ce a pățit bruneta: „Timpul va rezolva și acest lucru”
Ce a pățit o româncă după ce fost chemată de o conațională ca să fie badantă în Italia. Când ...
Ce a pățit o româncă după ce fost chemată de o conațională ca să fie badantă în Italia. Când a ajuns în aeroport nu i-a venit să creadă
Vezi toate știrile
×