Acasă » Știri » Cum eviți înghețarea parbrizului la mașină. Trucurile la care apelează specialiștii

Cum eviți înghețarea parbrizului la mașină. Trucurile la care apelează specialiștii

De: David Ioan 27/12/2025 | 12:00
Cum eviți înghețarea parbrizului la mașină. Trucurile la care apelează specialiștii
Cum eviți înghețarea parbrizului la mașină. Trucurile la care apelează specialiștii

Sezonul rece aduce anual dificultăți pentru conducătorii auto, iar una dintre cele mai întâlnite situații neplăcute este formarea gheții pe parbriz și pe geamurile laterale.

Fenomenul poate provoca întârzieri semnificative dimineața și poate afecta vizibilitatea în trafic, ceea ce crește riscul de accidente.

Cum eviți înghețarea parbrizului la mașină

Specialiștii atrag atenția că pregătirea din timp a mașinii pentru temperaturile scăzute este esențială pentru siguranța rutieră.

Una dintre metodele tot mai utilizate pentru protejarea parbrizului este montarea unei huse dedicate. Acest accesoriu previne depunerea stratului de gheață și a zăpezii pe suprafața sticlei, reducând considerabil timpul necesar curățării mașinii înainte de plecare.

Pentru a fi eficientă, husa trebuie fixată corect, astfel încât să nu fie dislocată de rafalele de vânt sau de precipitațiile abundente.

Pe lângă protecțiile fizice, șoferii au la dispoziție și soluții chimice concepute special pentru a împiedica înghețarea geamurilor. Aceste produse scad punctul de îngheț al apei și formează o peliculă care limitează apariția gheții.

Aplicarea lor se face, de regulă, seara, după staționarea vehiculului, pentru ca dimineața suprafețele vitrate să rămână curate și ușor de utilizat.

Specialiștii recomandă folosirea unor soluții de calitate, pentru a evita deteriorarea geamurilor sau a ștergătoarelor.

Trucurile la care apelează specialiștii

O altă măsură eficientă este parcarea mașinii într-un spațiu protejat. Garajele, parcările acoperite sau chiar un simplu acoperiș improvizat pot reduce semnificativ expunerea vehiculului la temperaturi extreme.

Pe lângă prevenirea înghețului pe parbriz, aceste spații protejează caroseria, sistemele mecanice și componentele electrice de efectele negative ale frigului, zăpezii și umezelii.

În contextul în care iernile devin tot mai imprevizibile, pregătirea mașinii pentru temperaturi scăzute devine o necesitate.

Indiferent dacă se optează pentru o husă de parbriz, o soluție anti-îngheț sau alte accesorii dedicate sezonului rece, specialiștii subliniază importanța adoptării unor măsuri preventive.

Acestea nu doar economisesc timp, ci contribuie și la menținerea siguranței în trafic, un aspect esențial în perioadele cu condiții meteo dificile.

CITEŞTE ŞI: E necesar să încălzești motorul iarna, înainte să pleci? Ce recomandă specialiștii

Cele 2 electrocasnice care trebuie scoase din priză, dacă pleci de acasă de Sărbători

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu pentru o fostă gimnastă de top a României! Bunicul ei a murit în a doua zi de Crăciun
Știri
Doliu pentru o fostă gimnastă de top a României! Bunicul ei a murit în a doua zi de…
Cod portocaliu de viscol în România! Zonele în care iarna își dezlănțuie urgia: vânt puternic, ger, polei și troiene călătoare în următoarele ore
Știri
Cod portocaliu de viscol în România! Zonele în care iarna își dezlănțuie urgia: vânt puternic, ger, polei și…
Cod portocaliu extins: rafale de 130 km/h în România
Mediafax
Cod portocaliu extins: rafale de 130 km/h în România
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu
Adevarul
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu" decât 2025 pentru România. „Puneți niște...
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de milioane de dolari. Decizia care l-a ajutat să nu ajungă la faliment
Digi24
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de...
Trenul legendar care traversează 3 țări și 8 fusuri orare
Mediafax
Trenul legendar care traversează 3 țări și 8 fusuri orare
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din Ucraina
Digi 24
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din...
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu pentru o fostă gimnastă de top a României! Bunicul ei a murit în a doua zi de Crăciun
Doliu pentru o fostă gimnastă de top a României! Bunicul ei a murit în a doua zi de Crăciun
Durerea pe care Mihai Ghiță a trăit-o de sărbători. Mesajele l-au răvășit
Durerea pe care Mihai Ghiță a trăit-o de sărbători. Mesajele l-au răvășit
Cod portocaliu de viscol în România! Zonele în care iarna își dezlănțuie urgia: vânt puternic, ...
Cod portocaliu de viscol în România! Zonele în care iarna își dezlănțuie urgia: vânt puternic, ger, polei și troiene călătoare în următoarele ore
Și-a cerut iubita de soție, de Crăciun! Fotbalistul român și-a făcut, în sfârșit, curaj iar ...
Și-a cerut iubita de soție, de Crăciun! Fotbalistul român și-a făcut, în sfârșit, curaj iar artista a spus marele „Da!”
BANCUL ZILEI | Ora 22:00 VS ora 23:45
BANCUL ZILEI | Ora 22:00 VS ora 23:45
Adriana Bahmuțeanu a râs cu un ochi și a plâns cu altul de Crăciun. Ce a pățit bruneta: „Timpul ...
Adriana Bahmuțeanu a râs cu un ochi și a plâns cu altul de Crăciun. Ce a pățit bruneta: „Timpul va rezolva și acest lucru”
Vezi toate știrile
×