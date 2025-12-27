Cele 2 electrocasnice care trebuie scoase din priză, dacă pleci de acasă de Sărbători

Prizele din locuințe ajung frecvent să fie suprasolicitate, mai ales atunci când televizoarele și computerele sunt lăsate conectate permanent la rețea.

Deși pare un detaliu minor, menținerea acestor dispozitive în priză contribuie la un consum suplimentar de energie, ceea ce se reflectă în costuri mai ridicate pe factura de electricitate.

Electrocasnicele care trebuie scoase din priză

Unul dintre motivele principale pentru care televizoarele continuă să consume curent chiar și atunci când sunt oprite este modul standby. Multe modele moderne sunt dotate cu LED-uri de stare sau cu sisteme interne care rămân active pentru a permite pornirea rapidă.

Aceste funcții, deși utile, generează un consum constant, care se acumulează în timp. Specialiștii recomandă deconectarea televizorului din priză atunci când nu este utilizat pentru perioade mai lungi, pentru a reduce pierderile de energie.

Și computerele, fie că vorbim despre laptopuri sau sisteme desktop, pot consuma energie chiar și atunci când par oprite. Modul sleep sau hibernare nu întrerupe complet alimentarea, ci doar o limitează.

Componente precum placa de bază, memoria RAM sau încărcătorul laptopului continuă să primească energie electrică. În plus, lăsarea încărcătorului conectat în priză, chiar și fără dispozitiv atașat, poate genera un consum inutil.

În cazul monitoarelor, funcția de hibernare a ecranului poate crea impresia că alimentarea este complet întreruptă, însă în realitate dispozitivul rămâne activ la un nivel redus.

Ce beneficii aduce scoatrerea lor din priză

Deconectarea monitorului și a unității centrale pe timpul nopții poate preveni atât consumul suplimentar, cât și eventualele probleme cauzate de fluctuațiile de tensiune sau penele de curent, care pot afecta componentele interne.

Există însă și situații în care anumite dispozitive nu necesită scoaterea din priză. Modelele vechi de televizoare analogice, care nu includ sisteme electronice moderne sau funcții de standby, nu consumă energie atunci când sunt oprite complet. Totuși, acestea sunt tot mai rare în locuințele actuale, unde tehnologia digitală domină.

O soluție practică pentru gestionarea consumului este utilizarea prelungitoarelor cu întrerupător. Acestea permit oprirea alimentării pentru mai multe dispozitive simultan, fără a fi necesară scoaterea fiecărui cablu din priză.

Printr-o simplă apăsare de buton, alimentarea televizorului, a computerului și a accesoriilor poate fi întreruptă complet.

