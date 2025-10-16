ANRE a publicat cele mai mici tarife la energia electrică din octombrie 2025. La cine te poți muta la finalul anului

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a publicat lista cu furnizorii de energie electrică și tarifele pe care le vor practica începând cu luna octombrie 2025.

Începând cu iulie 2025, prima lună de după liberalizarea pieței, românii plătesc prețuri mai mari la factura de energie electrică. Până atunci, o parte din prețul facturii de energie era susținut de bugetul de stat, însă acum toți consumatorii plătesc prețul integral. În momentul de față, pe piață există 26 de oferte din partea furnizorilor de energie electrică.

ANRE a publicat tarifele furnizorilor de energie electrică

Din vara acestui an, piața de electricitate a fost liberalizată. Ce înseamnă asta? Până atunci, facturile cu un consum de până la 100 kwh erau plafonate la 0,68 lei/kwh, facturile cu un consum între 100 și 300 kwh – la 0,80 lei/kwh, iar pentru facturile de peste 300 kwh prețul era de 1,3 lei/kwh. Diferența dintre prețul pieței și aceste plafonări erau susținute de bugetul de stat, însă acum toți consumatorii plătesc prețul întreg.

Hidroelectrică continuă să fie cel mai ieftin furnizor de energie electrică de pe piața din România, urmată de alți distribuitori. De asemenea, începând cu această lună, compania a anunțat că prețul la facturile finale va crește cu aproximativ 70 de bani/lună – după ce tariful de servicii de sistem aplicat la Transelectrica a fost majorat. Impactul asupra prețului final va fi unul major, sub 1% din valoarea totală a facturii de energie electrică.

Prețurile diferă în funcție de zona de distribuție unde este branșat fiecare consumator. Pentru a găsi cea mai ieftină ofertă, specialiștii recomandă compararea tuturor prețurilor practicate de furnizorii de energie electrică din România

Hidroelectrica – 1,07 lei/kwh

Nova Power & Gas SRL – 1,18 lei/kwh

EON Energy – 1,33 lei/kwh

PPC Energie S.A- 1,30 lei/kwh

OMV Petrom S.A- 1,37 lei/kwh

Energy Core Development – 1,38 lei/kwh

NEXT Energiy Partners S.R.L – 1,45 lei/kwh

Solprim – 1,48 lei/kwh

Met Romanian Energy S.R.L – 1,49 lei/kwh

Lord Energy Furnizare S.A – 1,51 lei/ kwh

TOP 10 furnizori ieftini de energie electrică pentru București

Hidroelectrica – 1,07 lei/kwh Nova Power&Gas – 1,18 lei/kwh Grenerg – 1,2 lei/kwh PPC Energie – 1,3 lei/kwh Premier Energy – 1,32 lei/kwh EON Energie – 1,33 lei/kwh Engie România – 1,35 lei/kwh OMV Petrom – 1,37 lei/kwh ICCO Energy – 1,37 lei/kwh Energy Core Development – 1,38 lei/kwh

