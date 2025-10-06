Cât curent consumă o pătură electrică dacă o pornești 6 ore pe zi, timp de 4 luni

O pătură electrică este extrem de utilă în sezonul rece. Este benefică mai ales atunci când vine vorba despre economisirea la facturile de electricitate deoarece te ajută să te încălzești într-un timp scurt. Te mai ajută să te relaxezi și să îți reglezi simplu și rapid temperatura corporală.

O pătură electrică este formată dintr-o pătură și un încălzitor electric la interior, care se conectează foarte ușor la priză. Aceasta generează căldură și este distribuită în mod uniform pe întreaga suprafață. De asemenea, există mai multe tipuri de pături electrice și este foarte important să știți ce model aveți pentru a fi utilizată corect și pentru a-i prelungi perioada de utilitate.

Cât curent consumă o pătură electrică în sezonul rece

Mai mult decât atăt, pătura este, de fapt, un aparat electrocasnic care este conectat la priză printr-un ștecher. Aceasta are funcția de a încălzi și de a distribui căldură pe întreaga suprafața a corpului. Este important de menționat că, înainte de a folosi o pătură electrică, pielea trebuie să fie acoperită cu un material textil pentru a evita riscul de arsuri. De asemenea, pătura electrică deține și un termostat prin care se poate regla simplu și ușor temperatura după preferințe.

Păturile electrice au de obicei un consum relativ scăzut, între 60 și 120 de wați, și, dacă sunt utilizate conform intrucțiunilor, acestea pot scădea considerabil factura de energie electrică. Spre deosebire de alte electrocasnice, aceste pături nu reprezintă o povară pentru consumul energetic.

De exemplu, dacă o mașină de spălat care are o putere de 1.500 de wați este utilizată timp de o oră pe zi, într-un an de zile va consuma în jur de 547,5 KWh. Făcând comparație cu o pătură electrică de 120 de wati, utilizată timp de 6 ore pe zi în sezonul rece, adică 4 luni pe an, va genera un consum anual de 87,6 KWh. Așadar, păturile electrice sunt extrem de eficiente din punct de vedere al consumului de energie în comparație cu alte electrocasnice.

Sfaturi importante pentru a prelungi durata de viată a păturii electrice:

Urmați întotdeauna instrucțiunile de utilizare;

Deconectați pătura dacă nu o utilizați.

Verificați des starea si funcționalitatea ei.

Curățați pătura exact așa cum este recomandat în instrucțiuni;

Odată spălată, trebuie să așteptați până este complet uscată înainte de a o reconecta la sursă și de a o folosi;

Nu trebuie pliată până nu s-a răcit complet, deoarece se pot deteriora cablurile, potrivit topantreprenot.ro.

Ce nu trebuie să bagi niciodată în mașina de spălat. Poți să o strici cu tot cu hainele din ea