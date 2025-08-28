Ce nu trebuie să bagi niciodată în mașina de spălat. Poți să o strici cu tot cu hainele din ea

Sfaturi importante pentru cei care utilizează frecvent mașina de spălat rufe! Specialiștii au transmis că există mai multe reguli care trebuie respectate pentru a nu o strica, potrivit CSID.ro. Ce să nu bagi niciodată în acest electrocasnic?

Mașina de spălat rufe este nelipsită din casele românilor, reușind să ușureze treburile zilnice. Totuși, este important de precizat că folosirea incorectă a acestui electrocasnic poate duce la defectarea sa, dar și la deteriorarea hainelor. De multe ori, oamenii bagă la spălat în grabă și aruncă în cuvă, din neatenție, anumite obiecte care pot avea efecte negative asupra aparatului.

Ce să nu bagi în mașina de spălat

Printre articolele care pot fi periculoase pentru mașina de spălat de numără țesăturile delicate, precum mătase, lână, dantelă, cashmere. Aceste materiale se pot deforma, micșora sau chiar riscă să își piardă textura din cauza agitației, temperaturii ridicate și detergentului.

Nici hainele extrem de murdare, precum cele pline cu nămol sau păr de animale, nu au ce căuta în mașina de spălat. În acest caz, există riscul de a se înfunda filtrul mașini. Mai mult decât atât, articolele pot lăsa reziduuri, iar murdăria va afecta și alte haine din mașină.

Articole marcate “doar curățare chimică” (dry-clean only) pot crea și ele probleme. Așa cum sugerează și eticheta, aceste haine au nevoie de metode speciale de curățare. Ele nu ar trebui spălate în mașină. Pe listă se află și alte obiecte. Citește continuarea pe CSID.ro.