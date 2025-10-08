Acasă » Știri » Facturile se scumpesc din noiembrie 2025 din nou, „indiferent de cât consumă” românii

Facturile se scumpesc din noiembrie 2025 din nou, „indiferent de cât consumă” românii

De: Anca Chihaie 08/10/2025 | 08:38
Facturile se scumpesc din noiembrie 2025 din nou, „indiferent de cât consumă" românii
Sursă foto: Pixabay

Vești triste pentru români! Facturile la energie termică se vor scumpi din noiembrie, anul acesta. Iată tot ce trebuie să știi!

Din noiembrie, românii vor observa o nouă creștere în facturile de iarnă. Cota de TVA aplicată energiei termice va crește de la 5% la 11%, o schimbare care, deși pare mică la prima vedere, va avea un impact real asupra bugetelor familiilor în timpul sezonului rece.

Facturile se scumpesc din noiembrie 2025

Această modificare fiscală apare într-un moment în care cheltuielile cu serviciile publice sunt deja mari, iar prețul energiei, gazului și combustibililor a crescut mult în ultimele luni. Pentru milioane de gospodării, mai ales cele care folosesc sistemele centralizate de încălzire, noile tarife vor însemna o sumă suplimentară la fiecare factură.

 Creșterea TVA-ului se aplică direct la prețul final al energiei termice, ceea ce înseamnă că orice creștere a consumului va fi simțită imediat. Chiar și în cazul unui consum constant, valoarea facturii va fi mai mare datorită procentului suplimentar de taxă. Pentru familiile care locuiesc în apartamente conectate la rețelele de încălzire centralizată, creșterea poate însemna zeci de lei în plus la fiecare lună.

„În esență, creșterea TVA va duce la creșterea facturii pentru fiecare român, indiferent de cât consumă. TVA-ul se aplică la prețul de vânzare, la condumul de energie, astfel încât cu cât ai consum mai mare cu atât vei plăti bineînțeles mai mult.

E încă o lovitură pentru cei care consumă energie, pentru cei care au ‘tupeul’ de a consuma mai multă energie în România, în condițiile în care prețurile pentru populație au crescut spectaculos de la 0,66 de bani cât a fost kwh plafonat spre 1,5-1,6 lei în unele situații, de la o lună la alta. Efectele se vor vedea într-o scădere semnificativă a puterii de cumpărare a oamenilor și într-o accentuare a problemelor cu banii pentru majoritatea populației”, a transmis pentru WOWbiz.ro Adrian Negrescu.

Impactul nu se oprește doar în orașe. În mediul rural, unde multe gospodării folosesc centrale proprii, sobe sau aparate electrice pentru încălzire, povara financiară va fi la fel de mare. Scumpirea energiei electrice, a gazului și a lemnului de foc s-a simțit deja în sezoanele trecute, iar această nouă modificare fiscală va adăuga o presiune suplimentară asupra bugetelor.

Pentru multe familii cu venituri medii sau mici, iernile vor deveni o provocare financiară. Facturile pentru electricitate și încălzire pot ajunge ușor la câteva sute de lei, în funcție de tipul locuinței și de modul de încălzire. În condițiile în care costurile alimentelor, ale dobânzilorși ale altor servicii continue crească, plata facturilor devine tot mai dificilă pentru o mare parte a populației.

„Din păcate, pentru populația săracă, pentru populația defavorizată va deveni un adevărat lux să-și încălzească casele cu reșouri, cu calorifere, cu tot felul de instalații pe bază de curent, în condițiile în care prețurile au crescut foarte mult și mulți dintre ei nu își vor putea permite să plătească 300, 500 de lei la factura la energie în fiecare lună”, mai spune economistul pentru sursa citată mai sus.

