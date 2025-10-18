Acasă » Știri » Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai mult curent noaptea, dacă sunt uitate în priză. Aceștia sunt „vampirii” energetici nocturni

De: Irina Vlad 18/10/2025 | 13:05
În majoritatea locuințelor din România, printre metodele eficiente de încălzire (principale sau suplimentare) pe timp de iarnă se numără câteva electrocasnice care a consumă foarte mult curent electric, dacă sunt uitate în priză. Care sunt, de fap, TOP 3 ”vampiri” energetici nocturi. 

Nu mai este un secret faptul că mulți români apelează la tot felul de metode ajutătoare pentru a-și încălzi locuința pe timp de iarnă, însă nu toate metodele sunt și convenabile din punct de vedere financiar, mai ales dacă sunt funcționează neîncetat pe timpul nopții. Noi am alcătuit top 3 electrocasnice care consumă cel mai mult curent electric noaptea, dacă sunt uitate în priză.

Top 3 electrocasnice care consumă cel mai mult curent

1. Boilerul electric

Boilerul electric (pentru apă caldă) este cel mai mare consumator (putere medie: 1.500 – 2.500 W). Termostatul pornește automat când apa se răcește, deci chiar dacă nu folosești apa, aparatul încălzește periodic rezervorul. Spre exemplu, noaptea, pe o perioadă de 8 ore, dacă nu este programat sau oprit, aparatul consumă noaptea între 4 – 10 kWh. Pentru a reduce costul de pe factură cu până la 30%, experții recomandă montarea unui temporizator sau a unui termostat inteligent.

2. Aerul condiționat

Nu sunt puțini cei care folosesc aerul condiționat și în sezonul rece (pe modul încălzire sau climatizare). Puterea medie a unui astfel de aparat este curpinsă între 800 – 2.000 de W. Dacă este uitat pornit pe timpul nopții, funcționează constant ca să mențină temperatura, ceea ce înseamnă că noaptea are un consum de 3-8 kWh. Pentru a nu plăti o avere la factura de energie electrică, setează o temperatură mai scăzută sau folosește timer-ul.

3. Caloriferul electric/convectorul

Caloriferul electric sau convectorul ocupă locul trei în topul celor mai costisitoare electrocasnice. Cu o putere medie cuprinsă ăntre 1.000 – 2.500 W, dacă este uitat pornit, consumul este foarte mare, iar sumele se vor resimți în factura de energie electrică: consum noaptea: 5 – 10 kWh.

Sfatul specialiștilor este să acorzi atenție acestui aparat. Pe lângă costurile mari de la finalul lunii, poate fi și periculos, în special din cauza unui incendiu (dacă este acoperit cu materiale inflamabile), a emisiilor de monoxid de carbon (în cazul problemelor de siguranță la centralele termice) sau a arsurilor prin contact direct.

 

