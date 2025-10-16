Ce înseamnă, de fapt, numerele de pe rotița din interiorul frigiderului tău. Nu, alea nu sunt gradele!

Mulți oameni consideră că numerele de lângă acea rotiță din interiorul frigiderului înseamnă setarea exactă a temperaturii, însă acest lucru este doar un mit. Foarte multe persoane nu știu cum să folosească corect frigiderul, ceea ce poate duce la creșteri semnificative ale facturii de energie electrică.

Se pare că numerele din interiorul frigiderului sunt, de obicei, înțelese greșit. Mulți oameni cred că acestea reprezintă temperatura exactă în grade Celsius sau Fahrenheit, însă adevărul este că ele indică, de fapt, nivelul de intensitate al răcirii. De exemplu, dacă frigiderul este setat la un număr mai mare, asta înseamnă o răcire mai puternică, dar nu specifică o anumită temperatură.

Ce înseamnă numerele de pe rotița din interiorul frigiderului

Prin contrast, dacă frigiderul este setat la un număr mai mic, asta înseamnă o răcire mai moderată, utilă pentru economisirea energiei sau pentru păstrarea unor alimente care nu necesită temperaturi foarte scăzute. Pentru oamenii care își doresc să știe temperatura exactă, este ideal să folosească un termometru intern.

Autorului canalului de Tik Tok „t.lifehackeng” a mărturisit că butonul cu numere de la 1 la 5 reprezintă, de fapt, durata de funcționare a compresorului, nu temperatura directă. Setarea 1 reprezintă cel mai scurt timp de funcționare, iar 5 cel mai lung.

Recomandări pentru fiecare sezon:

Vara: 4-5 (compresorul funcționează mai mult din cauza căldurii exterioare)

Toamna: 2-4 (timp mediu, în funcție de cantitatea de alimente)

Iarna: 2-3 (timp mai scurt, temperatura exterioară ajută la răcire).

De asemenea, cantitatea de alimente din frigider influențează setarea optimă. Pentru un frigider mai puțin plin, o setare de 2 sau 3 este suficientă.

O setare mai ridicată activează compresorul mai des, ceea ce înseamnă că frigiderul ajunge la o temperatură mai scăzută și că va avea un consum mai mare. În general, frigiderele au indicații pentru setări optime, dar acestea pot varia în funcție de model și de producător. Unele frigidere au compartimente speciale pentru carne și legume și temperatura poate fi diferită.

Câte luni rezistă murăturile în borcan, de fapt, până să facă floare