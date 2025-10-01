Odată cu venirea toamnei, sezonul murăturilor este deschis oficial. Pentru a păstra gustul autentic al verii la borcan, gospodinele pregătesc de zor legumele cele mai potrivite pentru conservare. Află în rândurile de mai jos câte luni rezistă murăturile în borcan, de fapt, până să facă floare.

Nu mai este un secret că uneori – pe toată durata iernii – murăturile prind floare. Fie că este vorba de varză, castraveți, gogoșari, conopidă, pepeni, gogonele sau oricare altă legumă sau fruct, gospodinele trebuie să curețe și sterilizeze recipientele în care acestea vor fermenta. Pentru asta este recomandat folosirea unui amestec din apă și bicarbonat de sodiu. De asemenea, legumele și fructele care urmează să fie puse la murat trebuie spălate cu apă rece.

Cât timp rezistă murăturile în borcan

Este importat de menționat faptul că apa folosită pentru saramură nu trebuie să fie de la robinet. Apa nefiartă poate fi mai dură, acest lucru ducând la apariția florii la murături. Apa trebuie fiartă bine, astfel că se va reduce riscul ca murăturile să prindă floare. De asemenea, condimentele puse în borcanele de murături nu sunt doar pentru aromă. Piperul, boabele de muștar, dafinul sau hreanul au și rol antibacterian.

Murăturile nu pot fi păstrate la nesfârșit. Odată ce ați deschis borcanul/recipientul, murăturile pot fi păstrate le frigider timp de una până la trei luni. Borcanele cu murături nedeschise pot fi păstrate la frigider până la 12 luni. De asemenea, asigurați-vă că murăturile sunt scufundate în saramură în permanență.

Atunci când murăturile nu mai sunt bune s-ar putea să observați schimbări de culoare, textură, miros, gust sau pete albicioase. Este posibil să observați apariția mucegaiului sau drojdie pe fundul borcanului

Beneficiile murăturilor

Murăturile sunt considerate un adevărat medicament, având numeroase beneficii pentru organism. Prin fermentare, legumele dau naștere la bacterii sănătoase, care ajută la reglarea microflorei și la întărirea imunității. Murăturile atenuează alergiile și sunt anticancerigene, deoarece reduc inflamațiile din organism.

Datorită conținutului mare de acid lactic, așa-numitele bacterii ”prietenoase”, murăturile sunt ideale pentru ameliorarea problemelor digestive, precum ulcerul sau gastrita. Pentru că au un număr mare de antioxidanți, fibre și substanțe hepatoprotectoare, murăturile ajută și la o bună detoxifiere a ficatului.

De asemenea, murăturile sunt ideale și pentru menținerea sănătății pielii, întârzie apariția ridurilor și previne îmbătrânirea pielii. Cu toate aceste beneficii, murăturile nu sunt indicate tuturor persoanelor. Cei care suferă de afecțiuni precum boli renale, hipertensiune, insuficiență cardiacă, diabet de timp I și II, retenție de apă sau au frecvent dureri de cap sau migrene trebuie să evite consumul de murături.

