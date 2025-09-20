Acasă » Știri » Prețul unui borcan de murături a devenit astronomic! Cât te costă să pui singur, cu legume de la piață

Prețul unui borcan de murături a devenit astronomic! Cât te costă să pui singur, cu legume de la piață

De: Alina Drăgan 20/09/2025 | 19:26
Cât te costă să pui singur murături /Foto: Pixabay

A venit toamna, iar gospodinele au început febra pregătirilor pentru iarnă. Dacă în alți ani murăturile și zacusca erau nelipsite din cămară, în 2025 realitatea e mai tristă. Prețurile au explodat, iar un borcan cumpărat gata făcut din magazin ajunge să coste o mică avere. Mulți români s-au reorientat și preferă să le facă singuri acasă, sperând că astfel ies mai ieftin. Dar cât te costă, de fapt, un borcan de murături pregătit pe cont propriu?

Este perioada în care piețele abundă de legume numai bune de pus la murat. Pe tarabe găsești de toate, de la gogonele și castraveți până la ardei și conopidă. Totuși, producătorii se plâng că vânzările nu mai sunt ce au fost odată. Din cauza scumpirilor, cumpărătorii nu mai pleacă acasă cu saci plini de legume, ci doar cu strictul necesar pentru câteva borcane.

Cât te costă să pui singur murături

Dacă anul trecut o familie putea umple cămara cu costuri ceva mai mici, acum situația s-a schimbat radical. În piață, kilogramul de varză se vinde cu 4–6 lei, gogonelele sunt 5 lei, iar castraveții variază între 5 și 7 lei kilogramul. Cel mai scump este ardeiul, care ajunge până la 10 lei kilogramul. Iar când le aduni pe toate, nota de plată devine usturătoare.

„Numai ce a fost odată. Nu avem ce face. Nici pe sfert din cât era odată. Nu cumpără nimic”, spune un comerciant resemnat.

La fel gândesc și clienții, care spun că tradiția devine mai mult un lux. În acest an cămara o să fie mai goală pentru mulți.

„Prețurile sunt extraordinar de mari. Am luat gogoșar, pentru murături. Am luat vinete, pentru viitoarea zacuscă. Ne pregătim pentru iarnă, dar totul s-a scumpit”, spune o cumpărătoare.

Un borcan de murături asortate, făcut acasă, nu este nici el prea ieftin. Doar legumele ajung la aproximativ 27 de lei: varză, conopidă, ardei, castraveți, gogonele și morcovi. La asta se adaugă costul condimentelor – oțet, boabe de piper, muștar – și, bineînțeles, borcanul propriu-zis,dacă nu-l ai deja. Astfel, în total, un borcan cu murături ajunge să coste 37 de lei.

Pentru mulți români, murăturile nu sunt doar un preparat, ci o parte din cultura gastronomică de iarnă. Totuși, în fața scumpirilor, unii au renunțat complet, iar alții pregătesc doar câteva borcane.

