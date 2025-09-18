Acasă » Știri » Cât costă 1 kilogram de roșii în Piața Obor, în septembrie 2025? Monica Tatoiu a reacționat instant

Cât costă 1 kilogram de roșii în Piața Obor, în septembrie 2025? Monica Tatoiu a reacționat instant

De: Mirela Loșniță 18/09/2025 | 13:37
Cât costă 1 kilogram de roșii în Piața Obor, în septembrie 2025? Monica Tatoiu a reacționat instant
Toamna a început să își facă simțită prezența, iar piețele au început să fie luate cu asalt de români. Gospodinele încep să își pregătească zacusca, murăturile și alte preparate tradiționale pentru sezonul rece. 

Valul de scumpiri din ultimul an pune presiune pe bugetele oamenilor, iar mulți români sunt nevoiți să renunțe la aceste obiceiuri culinare. Coșurile care altădată se umpleau cu fructe și legume din belșug, acum sunt mult mai modeste.

Cât a ajuns un kilogram de roșii în Piața Obor

Printre cei care au observat această schimbare se numără și Monica Tatoiu. Aceasta a mers joi, 18 septembrie 2025, în Piața Obor și a rămas uimită de prețurile fructelor și legumelor spunând că situația este din ce în ce mai grea pentru toți cei care vor să se aprovizioneze pentru iarnă.

În Piața Obor, prețul unui kilogram de roșii variază între 8 și 10 lei, în funcție de calitate. Roșiile românești, cu gustul autentic și delicios, folosite la sucuri sau conservate pentru iarnă, sunt mai scumpe decât cele din supermarket. Însă, mulți dintre pensionarii din România, nu își mai permit luxul de a cumpăra produse românești din cauza prețurilor din ce în ce mai mari.

Gogoșarii sunt, de asemenea, căutați de gospodine. Aceștia sunt folosiți, de obicei, în murături sau zacuscă. Gogoșarii se vând cu 8 lei kilogramul, față de 6 lei anul trecut. Castraveții sunt și ei din ce în ce mai scumpi, chiar cu 25-30% fața de anii precedenți.

Monica Tatoiu și-a exprimat părerea față de tot ceea ce a întâlnit în Piața Obor și a spus că pe lângă nostalgia pe care o trăiește, realitatea este cruntă. Afacerista a mărturisit că diferențele de preț față de anul trecut se simt puternic și unele legume și fructe au crescut chiar și cu 40%.

„Pentru mine, care stau în Nordului, Piața Obor este un deliciu ca prețuri, dar, dacă stau bine și mă gândesc, prețurile la fructe au crescut cu 30-40% față de anul trecut. Eu pun castraveți murați, pentru că Tatoiu nu vrea decât în saramură și nu se găsesc decât în oțet. Dar și aici…dacă stai și compari castraveții în saramură veniți din afară și te gândești să-i faci acasă, te costă cu 25-30% mai mult. Gogoșarii sunt acum 8 lei, anul trecut erau 6 lei. Pentru pensionari, căci ei fac zacuscă, prețurile vor fi un impact negativ. Roșiile de aici (n.r. – care costă între 8 și 10 lei) nu le găsești la supermarket. Problema este că nu-și mai permit să mănânce românește. De ce nu avem noi locuri în care agriculturii să poată să-și vândă marfa? Pe vremea mea erau întreprinderile de stat care cumpărau și făceau acolo. Acum nu există o viziune pentru a-i ajuta pe oamenii ăștia, forță de muncă nu se găsește la țară, muncesc bătrânii, că tinerii nu știu ce fac.”, a declarat Monica Tatoiu la România TV.

Alimentele care se scumpesc de la 1 octombrie 2025, dacă se elimină plafonarea

