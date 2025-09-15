Alimentele care se scumpesc de la 1 octombrie 2025, dacă se elimină plafonarea

Gata cu plafonarea prețurilor la alimente de bază. Guvernul a decis să nu mai prelungească măsura introdusă prin OUG 67/2023, valabilă până la 30 septembrie 2025. Asta înseamnă că, de la 1 octombrie, produsele esențiale din coșul zilnic vor fi lăsate la voia pieței și a comercianților, care își vor stabili singuri adaosul, în funcție de costuri și de politica fiecăruia.
Practic, scutul care ținea prețurile „în frâu” timp de mai bine de doi ani dispare, iar românii ar putea simți imediat diferența la casă. Vorbim de produse fără de care nu prea putem trăi: pâinea, laptele, ouăle, carnea, zahărul sau legumele proaspete.
Ce alimente se pot scumpi de la 1 octombrie 2025:
Ultima prelungire a plafonării a fost decisă la începutul lunii iulie 2025, pentru trei luni, dar acum Guvernul a luat altă decizie. Concluzia? Din octombrie, cine merge la piață sau supermarket ar putea să scoată mai mulți bani din buzunar pentru aceleași produse care până acum au avut adaos limitat.
CITEȘTE ȘI:
Cât costă lemnele în iarna lui 2025. Oamenii strâng drastic cureaua pentru căldură
TVA-ul ar putea crește în 2026 pentru această ramură a României. Nicușor Dan a făcut anunțul