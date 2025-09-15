Alimentele care se scumpesc de la 1 octombrie 2025, dacă se elimină plafonarea

Gata cu plafonarea prețurilor la alimente de bază. Guvernul a decis să nu mai prelungească măsura introdusă prin OUG 67/2023, valabilă până la 30 septembrie 2025. Asta înseamnă că, de la 1 octombrie, produsele esențiale din coșul zilnic vor fi lăsate la voia pieței și a comercianților, care își vor stabili singuri adaosul, în funcție de costuri și de politica fiecăruia.

Practic, scutul care ținea prețurile „în frâu” timp de mai bine de doi ani dispare, iar românii ar putea simți imediat diferența la casă. Vorbim de produse fără de care nu prea putem trăi: pâinea, laptele, ouăle, carnea, zahărul sau legumele proaspete.

Alimentele care se scumpesc de la 1 octombrie 2025

Ce alimente se pot scumpi de la 1 octombrie 2025:

Pâine albă simplă (300-500 g, fără specialități)

Lapte de vacă 1 l (1,5% grăsime, exceptând UHT)

Brânză telemea de vacă vrac

Iaurt simplu din lapte de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g)

Făină albă de grâu „000” (până la 1 kg)

Mălai (până la 1 kg)

Ouă de găină calibrul M

Ulei de floarea-soarelui (până la 2 l)

Carne proaspătă de pui (pui întreg, tacâmuri, pulpe întregi, aripi)

Carne proaspătă de porc (carne lucru, pulpă, spată, cu/fără os)

Legume proaspete vrac (roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras, ardei capia, usturoi)

Fructe proaspete vrac (mere roșii, mere golden, prune, pere, struguri de masă)

Cartofi proaspeți albi vrac

Zahăr alb tos (până la 1 kg)

Smântână (12% grăsime)

Unt (până la 250 g)

Magiun (până la 350 g)

Ultima prelungire a plafonării a fost decisă la începutul lunii iulie 2025, pentru trei luni, dar acum Guvernul a luat altă decizie. Concluzia? Din octombrie, cine merge la piață sau supermarket ar putea să scoată mai mulți bani din buzunar pentru aceleași produse care până acum au avut adaos limitat.

