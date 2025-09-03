TVA-ul ar putea crește în 2026 pentru această ramură a României. Nicușor Dan a făcut anunțul

Vești proaste pentru patronii și angajații din HoReCa! După ce abia s-au obișnuit cu noile taxe și scumpiri, acum există posibilitatea unei noi creșteri a TVA-ului în domeniu. Iată ce trebuie să știi!
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că în coaliția de guvernare nu există discuții despre o nouă creștere a TVA-ului general, la 23-24%.Totuși, acesta a admis că pentru sectorul HoReCa, unde taxa este acum de 11%, ar putea fi aplicată o majorare, dar doar de la începutul anului viitor.
În timpul vizitei la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde a participat la lansarea proiectului de retehnologizare a Unității 1, Nicușor Dan a zis:
„La HoReCa este o discuţie, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie”
În aceeași zi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că nu există planuri pentru o nouă creștere a TVA-ului, după ce cota standard a fost majorată de la 19% la 21% la 1 august.
„Trebuie să evităm cumva o creștere, de exemplu a TVA-ului, a impozitării pe muncă. Am luat deja măsuri foarte importante, aproape 11 miliarde pentru acest an și peste 30 pentru anul viitor. Aceste măsuri ne ajută să revenim în ținta de deficit în 2026, ceea ce e foarte important. Ca să lămurim un lucru foarte clar: nu s-a discutat și nici nu avem în calcul o creștere a TVA-ului.”, a spus ministrul.
Premierul Ilie Bolojan a transmis la rândul său, marți seara, că nu există „în acest moment” scenariul unei noi majorări a taxei. Întrebat dacă este dispus să garanteze în scris că TVA-ul nu va mai fi crescut, așa cum a făcut Nicușor Dan în campania electorală, premierul a răspuns ironic:
„Eu am grijă ce vorbesc și încerc să fiu realist și responsabil”.
CITEȘTE ȘI:
Majorări de la 1 ianuarie 2026. Veștile care îi vor dărâma pe români
Românii care vor plăti impozitul la jumătate pentru mașina lor. Guvernul a decis