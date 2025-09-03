TVA-ul ar putea crește în 2026 pentru această ramură a României. Nicușor Dan a făcut anunțul

Vești proaste pentru patronii și angajații din HoReCa! După ce abia s-au obișnuit cu noile taxe și scumpiri, acum există posibilitatea unei noi creșteri a TVA-ului în domeniu. Iată ce trebuie să știi!

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că în coaliția de guvernare nu există discuții despre o nouă creștere a TVA-ului general, la 23-24%.Totuși, acesta a admis că pentru sectorul HoReCa, unde taxa este acum de 11%, ar putea fi aplicată o majorare, dar doar de la începutul anului viitor.

TVA-ul ar putea crește în 2026

În timpul vizitei la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde a participat la lansarea proiectului de retehnologizare a Unității 1, Nicușor Dan a zis: