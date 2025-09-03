Românii care vor plăti impozitul la jumătate pentru mașina lor. Guvernul a decis

Guvernul a decis reducerea impozitului pentru mașinile electrice, în încercarea de a stimula transportul nepoluant și de a încuraja investițiile în mobilitate verde. Conform noilor măsuri fiscale, taxa anuală pentru aceste vehicule va fi înjumătățită. Măsura face parte din reformele asumate prin PNRR, în cadrul componentei dedicate transportului sustenabil.

Pentru proprietarii de mașini electrice, impozitul auto va scădea semnificativ, de la 80 de lei pe an la doar 40 de lei, potrivit celei mai recente versiuni a proiectului de lege privind măsurile fiscale, asupra căruia Guvernul și-a asumat răspunderea. Reducerea are legătură directă cu reformele incluse în Componenta 4 Transport sustenabil din PNRR, care urmăresc dezvoltarea mobilității nepoluante și promovarea transportului public prietenos cu mediul.

Noul mecanism de calcul al taxei auto se bazează pe principiul „poluatorul plătește” și introduce o diferențiere clară între vehiculele cu emisii reduse și cele cu nivel ridicat de poluare. Cele mai mici sume vor fi plătite pentru mașinile electrice, acum 40 de lei pe an, urmate de vehiculele hibride și cele încadrate în norma Euro 6 (aproximativ 120 de lei anual). Cu cât motorul este mai poluant, cu atât valoarea impozitului crește.

Categoriile de mijloace de transport care vor intra la recalculare

Formula de calcul va fi aplicată pentru primele opt categorii de mijloace de transport cu tracțiune mecanică, după cum urmează:

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu motor de până la 1.600 cm³;

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu motor mai mare de 1.600 cm³;

Autoturisme cu motor între 1.601 – 2.000 cm³;

Autoturisme cu motor între 2.001 – 2.600 cm³;

Autoturisme cu motor între 2.601 – 3.000 cm³;

Autoturisme cu motor peste 3.001 cm³;

Autobuze, autocare și microbuze;

Alte vehicule cu tracțiune mecanică, cu masă totală maximă autorizată de până la 12 tone.

