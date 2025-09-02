Crește sau nu TVA-ul de la 21% la 23%? Ilie Bolojan a explicat condițiile: „Încerc să fiu cât se poate de realist”

Ilie Bolojan a vorbit despre creșterea TVA-ului. Premierul României a explicat în ce condiții ar putea crește din nou această taxă până la finalul anului 2025. Află, în articol, toate detaliile!

În contextul în care România se află într-o situație dificilă din punct de vedere economic, guvernul Bolojan a impus mai multe măsuri de austeritate. De asemenea, guvernanții au propus și prezentat o serie de măsuri fiscale, menite să reducă deficitul bugetar și să reorganizeze administrația publică astfel încât cheltuielile statului să fie reduse drastic. Ei bine, până la finalul anului, există posibilitatea să ne confruntăm cu noi reforme, inclusiv creșterea TVA.

În ce condiții ar crește Ilie Bolojan TVA-ul

Invitat în cadrul unei emisiuni la Digi 24, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă, până la finalul acestui an sau chiar începutul lui 2026, ar putea ca TVA-ul să crească din nou. Ei bine, premierul României nu a exclus această posibilitate, dar a explicat în ce condiții s-ar vedea nevoit să ia o astfel de decizie.

„Nu s-a pus această părere, am mai fost întrebat și astăzi despre discuțiile legate de creșterea de TVA. Singurul lucru care s-a discutat încă de la instalarea acestui guvern atunci când s-a făcut majorarea de două puncte procentuale, de la 19% la 21%, a fost situația TVA-ului pentru restaurante, pentru hoteluri, deci a zonei HoReCa, care a rămas la 11%, dacă rămâne la acest procent sau ar putea să crească. Și am convenit că se va face o analiză în toamna acestui an, în luna octombrie, vizavi de cum au evoluat încasările la TVA. Dacă se vede că încasările la TVA în acest sector au evoluat într-o manieră bună, s-ar putea menține TVA-ul. Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibil să fie o creștere de TVA, dar doar în sectorul HoReCa și eu caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a declarat Ilie Bolojan.

Făcând referire la momentul din campania electorală în care Nicușor Dan a dat în scris că nu va crește TVA-ul dacă va fi președintele, prezentatorul TV l-a întrebat pe Ilie Bolojan dacă ar putea face același lucru acum. Premierul a răspuns: „Am grijă de ce vorbesc și încerc să fiu cât se poate de realist și de responsabil”.

