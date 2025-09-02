Singura condiție în care Ilie Bolojan și-ar da demisia din funcție: „Sper să găsim o soluție pentru că…”

Ilie Bolojan a făcut noi declarații despre o posibilă demisie, după ce a anunțat că ia în considerare să facă acest pas. Premierul României a explicat în ce condiții ar putea ajunge la o astfel de decizie radicală, dar și ce așteptări are. Află, în articol, toate detaliile!

În urmă cu două zile, Ilie Bolojan a amenințat din nou cu demisia. Episodul a avut loc duminică, 31 august 2025, în timpul unei reuniuni care a durat peste patru ore și a fost marcată de discuții aprinse pe tema reformei administrației publice. Acum, premierul României a făcut noi declarații pe această temă.

Ce a spus Ilie Bolojan despre demisie

Ilie Bolojan a fost invitat în cadrul unei emisiuni la Digi 24 și a fost întrebat despre demisie. Premierul României a mărturisit că speră să nu ajungă în acel punct și a dezvăluit care este singura condiție pentru a nu pleca din fruntea Guvernului.

„Sper să găsim o soluție pentru că atunci când ocupi o funcție publică, indiferent de greutățile pe care ai, de ce ești pus în situația să suporți, să știi că merită să faci acest lucru, nu doar să ocupi o funcție, ci să și poți face ceva, în cazul meu, pentru România. Dacă doar stai pe o funcție și lucrurile care știi că trebuie făcute pentru a trece țara prin această perioadă dificilă nu le poți face, nu se justifică să stai pe acest post. Dar asta nu e o problemă de amenințare sau de termen ultimativ, e pur și simplu o constatare de bun simț. Și sper să ajungem la jumătatea lunii septembrie la o soluție și la acest pachet foarte important”, a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a explicat necesitatea adoptării pachetului de administrație, în condițiile în care, printre alte măsuri, stabilește și creșterea impozitului pe proprietate.

„Gândiți-vă că dacă nu venim cu o soluție la pachetul pe administrație, practic pachetul fiscal care, printre alte lucruri bune, stabilește și o creștere a impozitului pe proprietate în România, este incomplet, pentru că este anormal să creștem impozitul pe proprietate și în loc să ducem acești bani în continuarea investițiilor în proiectele din Anghel Saligny, din PNRR, unde astăzi vedem că se lucrează mai încet, deși se lucrează în toate orașele și comunele României… dacă nu reducem cheltuielile, vom fi puși în situația să ducem o bună parte din bani în plata unor salariați, care așa cum se dovedește comparativ de la o localitate la alta, de la un județ la altul, în afară de anumite aspecte specifice care sigur pot denatura niște analize, ne dovedesc că sunt multe locuri în care se poate funcționa cu personal mai puțin, se poate funcționa cel puțin la fel de bine și în alte locuri plătim persoane care în mod cert nu justifică activitatea. Și asta trebuie să corectăm. Dacă nu facem asta, banii care îi încasăm în plus se vor risipi și anul viitor ne vom întoarce din nou în situația în care suntem astăzi, pentru că dacă nu scazi și cheltuielile, nu ai cum să echilibrezi și să reduci diferența dintre veniturile pe care le ai și cheltuielile mult mai mari”, a mai spus prim-ministrul.

