Ilie Bolojan își va pune toată țara în cap cu această decizie! Vrea să elimine toți viceprimarii din România

De: Anca Chihaie 31/08/2025 | 10:00
Ilie Bolojan, o nouă decizie

Viceprimarii ar putea dispărea din administrația locală. Guvernul ia în calcul desființarea funcției începând cu 2027.

O posibilă schimbare majoră se conturează în administrația publică locală: funcțiile de viceprimar ar putea fi eliminate, începând cu mandatul din 2027. Măsura este analizată de Guvern în cadrul reformelor privind reducerea cheltuielilor bugetare și eficientizarea aparatului administrativ.

Ilie Bolojan vrea să elimine viceprimarii?

Discuțiile au avut loc la nivelul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, unde reprezentanții Guvernului, sindicatelor și patronatelor au dezbătut un nou pachet de reforme. Una dintre temele centrale a vizat reducerea personalului din administrația locală și identificarea unor soluții pentru scăderea costurilor de funcționare ale instituțiilor publice.

Deși inițial atenția Executivului s-a concentrat pe diminuarea cu 25% a numărului de angajați din primării și din poliția locală, presiunea sindicatelor a adus în discuție și necesitatea regândirii unor funcții de conducere, cum ar fi cele de viceprimar sau administrator public. Ideea a fost susținută în special pentru comune și orașele mici, acolo unde resursele financiare sunt limitate, iar atribuțiile viceprimarilor pot fi redistribuite fără ca activitatea administrației să fie afectată.

În acest context, se conturează tot mai clar varianta ca funcția de viceprimar să fie desființată, ceea ce ar însemna o reducere a cheltuielilor cu indemnizațiile, dar și o restructurare a modului în care este organizată conducerea primăriilor. Potrivit unor surse guvernamentale, măsura ar putea intra în vigoare odată cu următorul ciclu electoral, respectiv după alegerile locale din 2027.

Eliminarea viceprimarilor nu ar fi o premieră absolută. Există deja unități administrativ-teritoriale care funcționează fără aceste posturi, fie din motive financiare, fie din lipsa consensului politic din consiliile locale. În practică, atribuțiile viceprimarilor au fost preluate fie de primari, fie de secretarii generali ai primăriilor, ceea ce arată că instituțiile pot continua să funcționeze și în lipsa acestui nivel de conducere.

