BREAKING! Ilie Bolojan a amenințat cu demisia: ”Nu are rost să mai stau”

Tensiuni majore în Coaliție! Ilie Bolojan a amenințat din nou cu demisia. Episodul a avut loc duminică, în timpul unei reuniuni care a durat peste patru ore și a fost marcată de discuții aprinse pe tema reformei administrației publice.

Potrivit unor surse liberale, Bolojan nu se lasă până nu-și exprimă nemulțumirea în legătură cu direcția politicilor guvernamentale și a amenințat că va pleca dacă lucrurile nu se schimbă, scrie Gândul.

Momentul de maximă tensiune a venit după patru ore de dezbateri intense, axate pe pachetul de reformă a administrației publice, în care fiecare partid a încercat să-și impună prioritățile.

„Nu are rost să mai stau, în condițiile acestea!”, le-a transmis Bolojan liderilor Coaliției, semnal clar că răbdarea lui a atins limitele.

Reuniunea, care a început la prânz, a adunat conducerea principalelor partide din Guvern și trebuia să fie urmată de o ședință a Executivului, în care se planifica adoptarea celui de-al șaselea pachet de reformă, amânat deja de câteva săptămâni.

Ședința nu a mai avut loc. Totul a rămas blocat, fără o explicație oficială, iar de la Guvern s-a transmis că „nu vor fi declarații azi”, potrivit purtătorului de cuvânt.

Blocajul a fost cauzat în principal de diferențele de opinie privind tăierile masive de posturi din administrația publică. Premierul propusese o reducere de 45%, ceea ce ar fi însemnat eliminarea a aproximativ 70.000 de locuri de muncă, dar liderii partidelor nu au reușit să ajungă la un compromis.

Ilie Bolojan a susținut reducerea cu 45% a posturilor din administrație, argumentând că gradul de ocupare actual este de 68%, ceea ce a stârnit nemulțumirea tuturor celorlalți membri ai Coaliției. În acel moment, el a declarat că „nu are rost să mai stau, în condițiile acestea!”, dacă propunerea sa nu va fi aplicată.

