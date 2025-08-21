Ilie Bolojan pregătește măsura care îi va devasta pe acești români! Va deveni interzis în cazul cumulului pensiei cu salariul

Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește o lovitură dură pentru zeci de mii de români care beneficiază, în prezent, de pensie și salariu de la stat în același timp. Acesta vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul în întreg sistemul public, fără nicio excepție.

Măsura, confirmată oficial de vicepremierul Tánczos Barna, va fi aplicată imediat după adoptarea ordonanței. Astfel, persoanele care au atins vârsta de pensionare vor fi puse să aleagă: ori rămân cu pensia, ori cu salariul. Singura variantă pentru cei care doresc să continue munca în sectorul public va fi renunțarea la pensie, care va fi reluată doar după retragerea definitivă din activitate.

„Dacă ai ieşit la pensie la 50 de ani și te-ai reangajat la stat, nu mi se pare normal să cumulezi salariul cu pensia. Este o reformă substanțială care se va aplica imediat. Va trebui să opteze fiecare”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna.

Ilie Bolojan, noi măsuri

Potrivit vicepremierului, scopul reformei este reducerea privilegiilor și încurajarea unei societăți bazate pe muncă reală. În plus, locurile de muncă eliberate ar putea fi ocupate de tineri aflați acum în șomaj, în timp ce alții adună lunar și pensie, și salariu din bani publici.

Economistul Aurelian Dochia atrage însă atenția că măsura nu va aduce doar efecte pozitive.

„Ca majoritatea măsurilor, este justificată sau nejustificată de la caz la caz. Au apărut și în presă foarte multe cazuri de oameni care au fost în Armată, în Poliție și au ieşit la pensie, apoi au fost reangajați, fără să fie clar pentru ce și pe ce criterii. Aşa că, probabil, o revizuire a domeniului acesta este necesară. Mai corect ar fi probabil ca lucrurile să fie analizate caz cu caz. Însă, lucrul acesta este îndelungat, durează foarte mult timp, necesită multe resurse şi, ca în multe alte decizii, până la urmă se aplică o regulă generală care, fără îndoială, nu va fi bine primită și nu va avea numai efecte pozitive peste tot.”, a spus acesta pentru wowbiz.ro.

Economistul atrage atenția că, pe termen scurt, guvernul ar putea face economii la buget, dar în același timp există riscul de a pierde profesioniști cu experiență, în special din domenii sensibile.

Cine sunt cei mai afectați

Printre categoriile vizate direct se află magistrații, polițiștii și militarii. Un colonel pensionat la 52 de ani și reangajat într-o instituție publică nu va mai putea cumula cele două venituri. La fel și un fost polițist reangajat într-o primărie sau altă structură locală.

În paralel, pentru magistrați se discută și alte modificări: creșterea vechimii necesare pentru pensionare de la 25 la 35 de ani și plafonarea pensiei la 70% din ultimul salariu net. Totuși, regula privind interzicerea cumulului pensie-salariu va intra în vigoare mai repede și va fi aplicată fără excepții.

Deocamdată, proiectul de ordonanță se află în consultări publice, însă intenția guvernului este clară: sfârșitul cumulului pensiei cu salariul la stat.

