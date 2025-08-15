Ilie Bolojan, huiduit la Ziua Marinei! Nicușor Dan a refuzat să participe

Astăzi, cu ocazia aniversării a 165 de ani de la înființarea Marinei Militare Române, peste 150.000 de turiști sunt așteptați la evenimentele care se vor desfășura pe faleza din Constanța. Ilie Bolojan, prezent la acest eveniment important, nu a fost primit așa cum s-ar fi așteptat. Iată ce s-a întâmplat!

Programul Zilei Marine va cuprinde activități pe parcursul întregii zile. Acestea se vor desfășura până la retragerea cu torțe, programată la ora 20:00. Din acest eveniment important vor face parte peste 3.500 de militari români și străini, 28 de nave, o fregată și o corvetă, 25 de ambarcațiuni rapide de tip RHIB și aproximativ 20 de aeronave ale Forțelor Navale Române, ale Forțelor Aeriene Române și ale partenerilor străini.

Ilie Bolojan, huiduit la Ziua Marinei

Prezența lui Ilie Bolojan la acest eveniment a stârnit un val de reacții. Aflat în fața românilor pentru a-și ține discursul, Premierul României a fost huiduit de oameni, scrie Gândul.

„Dacă astăzi România este o țară sigură, membru al Alianței Nord-Atlantice, dacă astăzi, aici, putem sărbători în pace această zi importantă, acest lucru se datorează și Forțelor Navale Române. Marinarii noștri sunt de la gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe marile și oceanele lumii — cartea noastră de vizită. Și se cuvine să le mulțumesc pentru curajul lor, pentru profesionalismul lor, pentru că ai nevoie de aceste calități în fața pericolelor și a incertitudinii. Sunt conștient că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați și îi asigur pe comandanții Forțelor Navale de sprijinul Guvernului României. Le mulțumesc familiilor marinarilor noștri pentru înțelegerea de care dau dovadă față de privările vieții de marinar și pentru sprijinul pe care îl acordă acestora. În această zi de mare praznic, nu putem să nu ne gândim cu recunoștință la eroii noștri, la cei care s-au jertfit sub pavilioanele noastre în războaie, în conflicte pentru libertatea și demnitatea neamului nostru. Dragi constănțeni, sunt aici să vă spun că dezvoltarea țării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței, fără a pune în valoare potențialul de hub logistic al Portului Constanța, fără a valorifica potențialul energetic al Dobrogei și fără a valorifica potențialul oamenilor din această parte de țară. Pentru cei care suntem în serviciul public, niciun efort nu este prea mare pentru a crea condiții în așa fel încât copiii noștri să aibă o viață mai bună în țara noastră în anii următori, în așa fel încât să trecem de această perioadă dificilă. Am încredere în români și am încredere în România. Închei prin a mulțumi încă o dată tuturor marinarilor noștri, civili și militari, tuturor lucrătorilor portuari și tuturor celor care lucrează într-un domeniu conex celui naval. La mulți ani! Maica Domnului să vă ocrotească, Dumnezeu să aibă în pază România!”, a transmis Ilie Bolojan.

Mai mult, această zi importantă a fost marcată de o absență importantă: Nicușor Dan, președintele țării. Chiar dacă nu s-a prezentat, șeful statului a transmis un mesaj oficial, prezentat public de Cristian Diaconescu, consilier prezidențial. (VEZI AICI).

CITEȘTE ȘI:

Se schimbă legea! Ilie Bolojan le-a dat interzis acestor români: lovitură uriașă

Au apărut stenograme incendiare în scandalul momentului! Ce le spunea Ilie Bolojan primarilor PSD