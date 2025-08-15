De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent

Pentru prima dată în ultimii ani, Ziua Marinei Române se desfășoară fără prezența președintelui țării. Nicușor Dan, aflat la început de mandat, a ales să nu participe la festivitățile principale organizate la Constanța, marcând astfel o abatere de la o tradiție respectată aproape neîntrerupt de predecesorii săi. Ultima situație similară a fost consemnată în 2011, când Traian Băsescu nu a fost prezent la eveniment.

De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei?

Mandatul prezidențial nu include concediu de odihnă, așa cum este reglementat de Codul Muncii, întrucât președintele trebuie să își exercite atribuțiile în mod continuu. Potrivit agendei oficiale publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan nu avea programată participarea la niciun eveniment public în ziua Zilei Marinei, marcând astfel prima absență a unui șef de stat la această sărbătoare în ultimul deceniu.

Absența sa a rupt o tradiție respectată de majoritatea președinților din ultimele decenii, care au considerat Ziua Marinei un eveniment de importanță națională, cu puternică încărcătură simbolică și militară. Decizia de a petrece ziua într-un cadru privat, la mănăstire, a stârnit reacții împărțite, unii văzând gestul ca pe o alegere personală legitimă, iar alții interpretându-l drept o distanțare de la ceremoniile oficiale ale statului.

Chiar dacă nu a venit la malul mării, șeful statului a transmis un mesaj oficial, prezentat public de Cristian Diaconescu, consilier prezidențial. Mesajul a fost citit în cadrul ceremoniei de la Comandamentul Flotei din Constanța, moment central al Zilei Marinei. În intervenția sa, președintele a subliniat simbolistica acestei sărbători pentru unitatea națională și a vorbit despre rolul marinarilor în promovarea imaginii României pe plan internațional.

„Ziua Marinei Române este una dintre sărbătorile de suflet ale națiunii noastre. Ceremoniile devenite tradiționale la malul Mării Negre aduc laolaltă români veniți din toată țara să se bucure de festivitățile pregătite în cinstea marinarilor noștri. Vă transmit tuturor salutul meu călduros și cele mai bune gânduri! Dincolo de evenimentele organizate aici, Ziua Marinei este o zi a unității naționale, pentru că acest moment special reușește să ne apropie oriunde ne-am afla. Marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi și oamenii extraordinari dedicați acestei cariere, dar onorăm și simbolurile națiunii noastre. Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale suntem mai puternici. Atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile și energiile creative, atunci sunt sigur că și viitorul va fi mai bun pentru România.”, a fost mesajul transmis.

Premierul Ilie Bolojan se află printre oficialii care participă la evenimente, alături de alți lideri politici și reprezentanți ai Forțelor Navale. Ceremoniile nu se rezumă însă la Constanța — activități dedicate Zilei Marinei se desfășoară și în Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, acoperind astfel principalele puncte de interes naval ale României.

Ziua Marinei Române este sărbătorită anual la 15 august, dată care coincide cu sărbătoarea creștină a Adormirii Maicii Domnului, cunoscută și sub numele de Sfânta Maria Mare. Alegerea nu este întâmplătoare: Fecioara Maria este considerată ocrotitoarea marinarilor, tradiție păstrată atât în credința populară, cât și în cea oficială.