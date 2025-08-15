Acasă » Știri » Se schimbă legea! Ilie Bolojan le-a dat interzis acestor români: lovitură uriașă

Se schimbă legea! Ilie Bolojan le-a dat interzis acestor români: lovitură uriașă

Se schimbă legea! Ilie Bolojan le-a dat interzis acestor români: lovitură uriașă
Un nou proiect urmează să fie inclus în al doilea pachet de reforme planificat pentru perioada următoare. Ministerul Justiției, în parteneriat cu Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală vor modifica Legea insolvenței nr. 85/2014. Iată despre ce este vorba!

Noua lege are drept scop responsabilizarea administratorilor societăților aflate în dificultate, îmbunătățirea datoriilor către bugetul de stat și reducerea duratei procedurilor de insolvență.

Se schimbă legea

Printre modificările propuse se includ următoarele:

Extinderea răspunderii administratorilor oficiali și a celor care nu dețin formal funcția, dar controlează activitatea unei firme și o conduc deliberat spre insolvență. Cei sancționați nu vor mai avea voie să înființeze societăți pentru o perioadă de cinci ani.

Creșterea transparenței în relația cu creditorii. Rapoarte mai detaliate, informări înainte de deschiderea unei proceduri și limitarea numărului de creditori afiliați în comitetele creditorilor.

De asemenea, procedurile vor fi grăbite prin verificări periodice, activele vor fi valorificate rapid și dosarul de insolvență va fi închis imediat după ce obligațiile principale au fost achitate.

Mai mult, vor fi luate măsuri serioase împotriva fraudei: sancționarea tranzacțiilor suspecte și instituirea prezumției de lipsă a evidenței contabile în cazurile în care nu există raporturi financiare.

„Legislația în domeniul insolvenței este esențială pentru funcționarea mediului de afaceri. Procedurile de insolvență asigură lichidarea sau restructurarea ordonată a întreprinderilor ori a întreprinzătorilor aflați în dificultate financiară și economică, iar reglementarea lor echilibrată, cu luarea în considerare a tuturor drepturilor și intereselor în concurs, este definitorie pentru evaluarea riscului investițional și pentru crearea unui climat economic sănătos și credibil. Din aceste rațiuni, obiectivul eficientizării procedurilor de insolvență și de prevenire a insolvenței a fost permanent în atenția autorităților naționale.

Funcționalitatea și eficiența procedurilor de insolvență și de prevenire a insolvenței au fost evaluate și în contextul analizei multidimensionale a factorilor ce influențează evoluția politicii bugetare. Ca urmare, în Planul Bugetar-Structural Național pe termen mediu 2025-2031, în cadrul reformei administrării sistemului de impozite și taxe, este prevăzută măsura „actualizării legislației specifice insolvenței, având ca obiectiv reducerea gap-ului de TVA, prin crearea cadrului legal de atragere a răspunderii pentru administratorii legali care, prin modul de administrare, introduc în mod voit în insolvență IMM–urile care datorează impozite și taxe și apoi în faliment IMM-urile care au raportul dintre datorii față de buget și activul total mai mari de 50%”.

