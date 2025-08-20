Acasă » Știri » Anunțul așteptat de toți românii: când vor veni primele măsuri bune din partea Guvernului

Anunțul așteptat de toți românii: când vor veni primele măsuri bune din partea Guvernului

De: Irina Vlad 20/08/2025 | 10:02
Anunțul așteptat de toți românii: când vor veni primele măsuri bune din partea Guvernului
Sedinta Guvern Ilie Bolojan/ Inquam Photos Octav Ganea

După ce Guvernul Bolojan a propus cele două pachete fiscale de austeritate – pentru a recupera datoriile statului, Sorin Grindeanu, președintele interimar PSD, pregătește un pachet de măsuri pentru relansarea economiei – care nu ar presupune un efort bugetar atât de mare. Iată despre ce este vorba!

În contextul în care România se află într-o situație dificilă din punct de vedere economic, măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan par să nu fie suficiente. Guvernanții au propus și prezenta o serie de măsuri fiscale, menite să reducă deficitul bugetar și să reorganizeze administrația publică astfel încât cheltuielile statului să fie reduse drastic.

PSD lansează pachetul de măsuri bune pentru români

Potrivit unui comunicat de presă, Ilie Bolojan, primi ministrul României, a menționat că Guvernul are de gând să aplice trei direcții principale pentru optimizarea bugetului țării. Este vorba despre reducerea cheltuielilor de funcționare, a celor de peronal, creșterea eficienței colectării veniturilor bugetare și prioritizarea investițiilor. v

”Reducerea cheltuielilor de funcționare înseamnă ca fiecare instituție să-și stabilească personalul necesar și indicatorii de proiect, astfel încât să oferim servicii mai bune cetățenilor.

Lucrăm la un pachet de reglementări care prevede reducerea cheltuielilor de personal atât în administrația locală, cât și în cea centrală. Oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcție de două criterii: performanță și responsabilitate”, a declarat Ilie Bolojan, citat în comunicat.

Ipocrizia AUSTERITĂȚII! 1 mil. € pentru un concert la Oradea. Alte milioane aruncate pe evenimente, în super-anul electoral care l-a adus pe Bolojan la București
Ipocrizia AUSTERITĂȚII! 1 mil. € pentru un concert la Oradea. Alte milioane aruncate...
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o consumă niciodată și a explicat motivul. În schimb, românii o adoră
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o...

PSD pregătește un proiect de relansare economică. Pe lânăg măsurile de austeritate și discuțiile legate de rectificarea bugetară, președintele interimar, Sorin Grindeanu, urmează să îi prezinte premierului o serie de măsuri suplimentare pentru stimularea economiei.

„E necesară adoptarea unei asemenea ordonanțe, doar sunt lucruri de nuanță care pot fi îmbunătățite. Și vă dau un exemplu: o să am o investiție care în acest moment e la stadiul de 50%, ai o investiție mare, cu un grad mare de risc în a fi terminată până la jumătatea anului viitor, până în august și pot să am investiții până în 30% acum în grad de execuție, dar mici, la care în mod evident în două-trei luni poate să fie terminată.

Și atunci de aia noi am cerut să fie evaluat proiect cu proiect. În același timp trebuie să vorbim și de măsuri de relansare economică. Este absolut necesar pentru țara noastră să vorbim și de un asemenea pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar. Colegul Radu Oprea (fost ministrul al economiei, n.r.), împreună cu alți colegi, au făcut un prim draft. El va fi lucrat în aceste zile și prezentat prim-ministrului.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Referitor la măsurile fiscale, Sorin Grindeanu susține că datele economice recente arată o situație mai bună decât anticipa. Pe trimestrul doi există o creștre economică, iar odată cu finalizarea rectificării bugetare și clarificarea indicatorilor macroeconomici, PSD va prezenta public pachetul de relansare economică.

”Avem pe trimestrul 2 o creștere economică. Vine Fitch și spune că suntem în aceeași situație, ratingul de țară a fost păstrat, dar trebuie să ne preocupe și relansarea economică. În acest moment, noi vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive.”, a mai spus liderul PSD.

Pensionarii care pot beneficia de a 13-a pensie în 2025. Când se poate acorda

Categoria de români care riscă să NU mai primească pensia! Ce e musai să faci în următoarele săptămâni

Tags:
Iți recomandăm
Împăcarea momentului în showbiz! Formează din nou un cuplu
Știri
Împăcarea momentului în showbiz! Formează din nou un cuplu
Marius Avram a declarat divorțul! Cum a reacționat concurentul de la Insula Iubirii când și-a văzut soția picând în ispită: „Nevasta mea să…”
Știri
Marius Avram a declarat divorțul! Cum a reacționat concurentul de la Insula Iubirii când și-a văzut soția picând…
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben
Mediafax
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod...
Ipocrizia AUSTERITĂȚII! 1 mil. € pentru un concert la Oradea. Alte milioane aruncate pe evenimente, în super-anul electoral care l-a adus pe Bolojan la București
Gandul.ro
Ipocrizia AUSTERITĂȚII! 1 mil. € pentru un concert la Oradea. Alte milioane aruncate...
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea...
Ultimul trend la nivel mondial: suzeta pentru bărbați, folosită ca metodă anti-stres. Nebunia a început de la un fotbalist și de la un artist
Adevarul
Ultimul trend la nivel mondial: suzeta pentru bărbați, folosită ca metodă anti-stres. Nebunia...
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Digi24
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile...
Cum au ajuns stenogramele din dosarul Piedone în presă. Explicația șefului DNA
Mediafax
Cum au ajuns stenogramele din dosarul Piedone în presă. Explicația șefului DNA
Parteneri
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? A dispărut din lumina reflectoarelor de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? A dispărut din...
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont...
Își vinde lucrurile din șifonier, ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil” Câți bani cere pe o geantă?
Click.ro
Își vinde lucrurile din șifonier, ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că...
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
WOWBiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Bărbatul care s-a trezit cu casa în mijlocul autostrăzii n-a mai suportat zgomotul și s-a mutat. Refuzase banii pentru răscumpărare
Antena 3
Bărbatul care s-a trezit cu casa în mijlocul autostrăzii n-a mai suportat zgomotul și s-a...
Explozie a numărului de mașini furate. Ce metode și tehnologii avansate folosesc hoții pentru a sparge cele mai noi modele de mașini
Digi 24
Explozie a numărului de mașini furate. Ce metode și tehnologii avansate folosesc hoții pentru a...
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR
Digi24
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
Mai poți conduce dacă nu mai ai puncte pe permisul de conducere? Reguli impuse de noul Cod Rutier 2025
Promotor.ro
Mai poți conduce dacă nu mai ai puncte pe permisul de conducere? Reguli impuse de...
Anul universitar, amânat? Studenții români protestează după tăierea burselor: „Nu faceți ce vreți din noi!”
kanald.ro
Anul universitar, amânat? Studenții români protestează după tăierea burselor: „Nu faceți ce vreți din noi!”
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
kfetele.ro
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat...
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
WOWBiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident,...
A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din Botoşani i-a ieşit
observatornews.ro
A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din...
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
go4it.ro
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
Ipoteză șocantă în cazul sinuciderii de pe A1: Tânărul ar fi fost cercetat pentru viol. Povestea interzisă de dragoste care a dus la moarte
Fanatik.ro
Ipoteză șocantă în cazul sinuciderii de pe A1: Tânărul ar fi fost cercetat pentru viol....
Companiile care au fost conduse de oamenii de încredere ai lui Ilie Bolojan se bat în instanță. Ce despăgubiri se solicită
Fanatik.ro
Companiile care au fost conduse de oamenii de încredere ai lui Ilie Bolojan se bat...
Șoferii, taxați pe kilometru condus. Măsura pe care o pregătește Guvernul în România. Se va plăti chiar și de 18 ori mai mult
Capital.ro
Șoferii, taxați pe kilometru condus. Măsura pe care o pregătește Guvernul în România. Se va...
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
Romania TV
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în...
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Go4Games
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Călin Georgescu revine spectaculos în prim-planul politic. Planul, scos la iveală: Vor încerca să atace foarte serios
Capital.ro
Călin Georgescu revine spectaculos în prim-planul politic. Planul, scos la iveală: Vor încerca să atace...
Școală de sec. XXII. Cu AI la catedră, elevii învață doar două ore pe zi
evz.ro
Școală de sec. XXII. Cu AI la catedră, elevii învață doar două ore pe zi
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o consumă niciodată și a explicat motivul. În schimb, românii o adoră
Gandul.ro
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o consumă niciodată...
Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp de 8 ani cu soţia fratelui său!
as.ro
Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp...
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii...
Fiica Antoniei, Maya Castellano, are IUBIT! Cum s-a afișat adolescenta de 14 ani pe TikTok și ce mesaj siropos i-a transmis tanarului
radioimpuls.ro
Fiica Antoniei, Maya Castellano, are IUBIT! Cum s-a afișat adolescenta de 14 ani pe TikTok...
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea sfidătoare a ministrului Sănătății
Fanatik.ro
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea sfidătoare a...
Thiam, transferat de FCSB! Gigi Becali a detonat bomba de la miezul nopții
Fanatik.ro
Thiam, transferat de FCSB! Gigi Becali a detonat bomba de la miezul nopții
Știrile zilei, 14 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 14 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Împăcarea momentului în showbiz! Formează din nou un cuplu
Împăcarea momentului în showbiz! Formează din nou un cuplu
Marius Avram a declarat divorțul! Cum a reacționat concurentul de la Insula Iubirii când și-a văzut ...
Marius Avram a declarat divorțul! Cum a reacționat concurentul de la Insula Iubirii când și-a văzut soția picând în ispită: „Nevasta mea să…”
Andreea Bălan, ținută nepotrivită la Mănăstirea Prislop! Oamenii au luat foc după ce au văzut-o ...
Andreea Bălan, ținută nepotrivită la Mănăstirea Prislop! Oamenii au luat foc după ce au văzut-o în fustă scurtă
Realitatea rușinoasă despre tabăra de 999 de euro a Iulianei Beregoi: ”Și-a bătut joc”
Realitatea rușinoasă despre tabăra de 999 de euro a Iulianei Beregoi: ”Și-a bătut joc”
Mărturia șocantă a șoferului de TIR de pe A1: ”Pur și simplu, s-au îmbrățișat și s-au aruncat”
Mărturia șocantă a șoferului de TIR de pe A1: ”Pur și simplu, s-au îmbrățișat și s-au aruncat”
Breaking! Scene de groază în Capitală. Focuri de armă trase pe terasa unui club. Poliția e în alertă
Breaking! Scene de groază în Capitală. Focuri de armă trase pe terasa unui club. Poliția e în alertă
Vezi toate știrile
×