Anunțul așteptat de toți românii: când vor veni primele măsuri bune din partea Guvernului

După ce Guvernul Bolojan a propus cele două pachete fiscale de austeritate – pentru a recupera datoriile statului, Sorin Grindeanu, președintele interimar PSD, pregătește un pachet de măsuri pentru relansarea economiei – care nu ar presupune un efort bugetar atât de mare. Iată despre ce este vorba!

În contextul în care România se află într-o situație dificilă din punct de vedere economic, măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan par să nu fie suficiente. Guvernanții au propus și prezenta o serie de măsuri fiscale, menite să reducă deficitul bugetar și să reorganizeze administrația publică astfel încât cheltuielile statului să fie reduse drastic.

PSD lansează pachetul de măsuri bune pentru români

Potrivit unui comunicat de presă, Ilie Bolojan, primi ministrul României, a menționat că Guvernul are de gând să aplice trei direcții principale pentru optimizarea bugetului țării. Este vorba despre reducerea cheltuielilor de funcționare, a celor de peronal, creșterea eficienței colectării veniturilor bugetare și prioritizarea investițiilor. v

”Reducerea cheltuielilor de funcționare înseamnă ca fiecare instituție să-și stabilească personalul necesar și indicatorii de proiect, astfel încât să oferim servicii mai bune cetățenilor. Lucrăm la un pachet de reglementări care prevede reducerea cheltuielilor de personal atât în administrația locală, cât și în cea centrală. Oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcție de două criterii: performanță și responsabilitate”, a declarat Ilie Bolojan, citat în comunicat.

PSD pregătește un proiect de relansare economică. Pe lânăg măsurile de austeritate și discuțiile legate de rectificarea bugetară, președintele interimar, Sorin Grindeanu, urmează să îi prezinte premierului o serie de măsuri suplimentare pentru stimularea economiei.

„E necesară adoptarea unei asemenea ordonanțe, doar sunt lucruri de nuanță care pot fi îmbunătățite. Și vă dau un exemplu: o să am o investiție care în acest moment e la stadiul de 50%, ai o investiție mare, cu un grad mare de risc în a fi terminată până la jumătatea anului viitor, până în august și pot să am investiții până în 30% acum în grad de execuție, dar mici, la care în mod evident în două-trei luni poate să fie terminată. Și atunci de aia noi am cerut să fie evaluat proiect cu proiect. În același timp trebuie să vorbim și de măsuri de relansare economică. Este absolut necesar pentru țara noastră să vorbim și de un asemenea pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar. Colegul Radu Oprea (fost ministrul al economiei, n.r.), împreună cu alți colegi, au făcut un prim draft. El va fi lucrat în aceste zile și prezentat prim-ministrului.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Referitor la măsurile fiscale, Sorin Grindeanu susține că datele economice recente arată o situație mai bună decât anticipa. Pe trimestrul doi există o creștre economică, iar odată cu finalizarea rectificării bugetare și clarificarea indicatorilor macroeconomici, PSD va prezenta public pachetul de relansare economică.

”Avem pe trimestrul 2 o creștere economică. Vine Fitch și spune că suntem în aceeași situație, ratingul de țară a fost păstrat, dar trebuie să ne preocupe și relansarea economică. În acest moment, noi vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive.”, a mai spus liderul PSD.

Pensionarii care pot beneficia de a 13-a pensie în 2025. Când se poate acorda

Categoria de români care riscă să NU mai primească pensia! Ce e musai să faci în următoarele săptămâni