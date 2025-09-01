Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025

Școala începe cu scandal! În loc să se pregătească pentru festivitățile de deschidere, profesorii din toată țara anunță proteste fără precedent. Sindicatele din Educație avertizează că noul an școlar, programat să înceapă pe 8 septembrie 2025, ar putea fi blocat chiar din prima zi.

Vacanța de vară a elevilor ar putea fi mai lungă decât era planificat, din cauza unui conflict major izbucnit în sistemul de educație. Profesorii și sindicatele din domeniu au anunțat că vor boicota începutul anului școlar 2025-2026, programat pentru 8 septembrie. Nemulțumirile vin pe fondul măsurilor de austeritate impuse de Guvern, considerate abuzive și cu impact negativ asupra calității actului educațional.

Când vor începe elevii școala

Cadrele didactice au transmis că nu vor participa la festivitățile de deschidere a noului an și, mai mult, refuză să susțină orele de curs până la retragerea măsurilor fiscale care le afectează direct activitatea. Practic, profesorii vor intra în clase, însă nu vor preda nicio lecție, protestul fiind comparat chiar de liderii sindicali cu acțiunile declanșate recent de magistrați.

Una dintre cele mai contestate schimbări este majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână. Profesorii consideră că această creștere nu doar că le îngreunează activitatea, dar riscă să scadă și calitatea procesului educațional.

„Toate festivitățile, ne-am propus să le boicotăm, mă refer la festivitățile din ziua de 8 septembrie 2025, dar mai important, de ziua de 8, mi s-a părut să știm ce vom face după această dată, mai exact începând cu 9 septembrie, când am optat pentru o nouă acțiune de protest, similară celei pe care o derulează justiția. Pentru că, de ce nu? Dacă ei pot, putem și noi. Prin urmare, începând cu data de 9, colegii noștri vor intra în clase, dar vor boicota actul didactic. Toate lecțiile pe care ar trebui să le predea nu vor fi predate și vor fi amânate și tot acest protest va dura până în momentul în care guvernul va retrage măsurile de austeritate în ceea ce privește educația. Considerăm că nu este mare lucru pentru acest executiv să anuleze, în special, majorarea normei didactice care a produs atâtea efecte nefaste pentru educația românească”, a declarat liderul sindical de la lași, Laviniu Lăcustă.

Protest de amploare în București

Reacția sindicatelor a fost una coordonată la nivel național. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și Federația Națională „Alma Mater” au anunțat organizarea unui protest de amploare pe 8 septembrie. Acțiunea va începe cu pichetarea sediului Guvernului, iar ulterior profesorii vor porni într-un marș spre Palatul Cotroceni.

„Federaţia Sindicatelor Libere din învăţământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”, în semn de revoltă faţă de prevederile Legii nr. 141/2025 referitoare la sistemul educațional ce provoacă în învăţământ o criză fără precedent în ultimii 35 de ani, organizează în data de 8 septembrie 2025 pichetarea sediului Guvernului României, urmată de un marş de protest până la Palatul Cotroceni”, afirmă sindicaliștii.

