Ce pensie are Cornel Dinu. Câți bani încasează de la statul român, de fapt

Cornel Dinu, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai fotbalului românesc, a vorbit recent despre pensia pe care o primește de la stat.

Fostul mare jucător al lui Dinamo București, cunoscut sub supranumele de „Procurorul”, a subliniat că venitul său nu se încadrează în categoria pensiilor „nesimțite” și a făcut comparații cu alte personalități din sport care beneficiază de sume mai mari.

Ce pensie are Cornel Dinu, de fapt

Ajuns la vârsta de 77 de ani, Cornel Dinu este considerat unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din istoria clubului Dinamo și ai echipei naționale. După retragerea din activitatea sportivă, acesta a rămas implicat în viața clubului din Ștefan cel Mare, ocupând funcții administrative importante.

Totodată, imediat după Revoluția din 1989, a fost numit secretar de stat în Ministerul Sporturilor, funcție pe care a exercitat-o între anii 1990 și 1992.

Fostul internațional a explicat că pensia sa nu reflectă anii de muncă depuși în fotbal și în structurile statului. Dinu a precizat că s-a pensionat pe vechiul sistem și că venitul său a crescut foarte puțin de-a lungul timpului.

„Pensia mea nu e dintre cele nesimțite. Eu am ieșit pe vechiul sistem de pensionare, în 2003, cu 5.000 de lei, și acum pensia mea a ajuns la 6.200 de lei… Eu am avut 40 de ani la Dinamo, cu funcții de conducere… Și doamna Lipă, și doamna Monica Iagăr, care au stat trei-patru ani președinte la Dinamo, au ieșit la pensie cu 12.000 de lei. Și n-au nici jumătate din anii mei în Ministerul de Interne. Dreptate mioritică… Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”, a declarat Cornel Dinu.

Cornel Dinu şi problemele de sănătate

În luna noiembrie, fostul mare fotbalist a fost internat la Spitalul Universitar din București, unde a fost supus mai multor investigații medicale. Potrivit apropiaților, starea sa de sănătate s-a îmbunătățit, iar tratamentul urmat în prezent îi oferă mai multă stabilitate.

Ionel Culina, fost ofițer de presă al clubului Dinamo, a vorbit despre ultima discuție avută cu Dinu și despre modul în care acesta se simte acum.

„Săptămâna trecută am vorbit cu el, e mult mai bine, a ieșit din spital. Are un tratament nou. E plin de viață! Pe Dinu îl simți din voce, de acolo îți dai seama dacă e ok, dacă are entuziasm. A început să doarmă… El era întotdeauna pe alt fus orar față de noi. El nu avea același fus orar cu Dinamo, era în altă emisferă. Când era fotbal, el dormea, când lumea muncea, el visa sau scria”, a spus Culina.

Acesta a subliniat că Dinu rămâne un simbol al clubului Dinamo, chiar dacă vârsta și problemele de sănătate nu îi mai permit să fie la fel de activ ca în trecut.

„Nu este ușor! Dinu a fost idolul tuturor, este un simbol, o legendă a clubului. A fost la un nivel atât de mare încât de asta a rămas cu celebrul ‘atât. Dinu a fost Dinamo! Nu se mai regăsește, nu mai este în puterile tinereții ca să mai fie acel leu al lui Dinamo cu care clubul a speriat fotbalul românesc. Nu este simplu, bătrânețea nu iartă pe nimeni! În același timp, este susținut moral de Mircea Lucescu, Ionuț Lupescu, îl vizitează destul de des. Oamenii de bine ai lui Dinamo sunt alături de el”, a mai adăugat Ionel Culina.

