Acasă » Știri » Modificare nouă legată de bursele de merit! Anunțul de ultimă oră al ministerului Educației

De: Alina Drăgan 25/08/2025 | 23:55
Modificare nouă legată de bursele de merit /Foto: Pixabay

Anul școlar 2025-2026 bate la ușă și vine cu schimbări importante. Noile măsuri luate de Ministerul Educației au stârnit deja valuri de controverse în mediul online și în rândul părinților. Reorganizări, eliminări și reguli noi. Iar una dintre cele mai discutate teme rămâne cea legată de bursele de merit. O nouă modificare a fost anunțată în cazul acestora.

În noul an școlar, se spunea că doar 15% dintre elevii fiecărei clase vor mai beneficia de aceste burse. Asta înseamnă, concret, că mulți dintre cei cu rezultate bune pot rămâne în afara listei. Însă, la final de august, o nouă modificare a fost adăugată metodologiei, iar veștile sunt ceva mai bune pentru o parte dintre elevi.

În forma inițială a proiectului propus de Ministerul Educației, în cazul în care mai mulți elevi aveau aceeași medie cu „ultimul” din lista celor 15% eligibili, școlile ar fi trebuit să decidă pe cont propriu, prin comisii, cine merită bursa. Un sistem considerat lipsit de transparență și care putea crea tensiuni între părinți, profesori și elevi.

Acum însă, această prevedere a fost eliminată. Practic, dacă mai mulți elevi au media egală cu a ultimului beneficiar inclus în cei 15%, toți vor primi bursă de merit – fără alte criterii de departajare impuse de unitățile de învățământ. O decizie care aduce puțină liniște în rândul elevilor.

Potrivit noii metodologii transmise spre avizare către Consiliul Economic și Social, bursele de merit în anul școlar 2025-2026 se vor acorda astfel:

(1) Bursele de merit se acordă pentru maximum 15% din efectivele de elevi ale fiecărei clase de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar care au medii generale pe anul școlar anterior mai mari sau egale cu 9,00.

(2) Bursele de merit se acordă elevilor din fiecare clasă a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în baza mediei primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent mai mare sau egală cu 9,00.

(3) Bursele de merit se acordă elevilor din fiecare clasă a IX-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în baza mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional și dual mai mari sau egale cu 9,00

(4) Bursele de merit se acordă, suplimentar față de cei 15%, și elevilor din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului de evaluare națională, în baza obținerii, pe parcursul gimnaziului, a unui premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau a unui premiu I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

(5) Pentru învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, la alin.

(3) prin sintagma „media de admitere” se înțelege media finală de admitere, calculată conform prevederilor ordinului de ministru care reglementează organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru fiecare an școlar.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se acordă bursă de merit și elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%.

Noua regulă privind egalitatea mediilor reprezintă, așadar, o ajustare de ultim moment care ar putea salva zeci de mii de elevi de la pierderea burselor, în special în școlile mari, unde concurența pentru un loc între primii 15% este acerbă.

