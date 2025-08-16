Cât costă un ghiozdan cu rechizite la început de an școlar 2025-2026: ”E greu să nu ai nimic de firmă”

Începutul de an școlar vine cu emoții, dar și cu cheltuieli serioase pentru părinți. Ghiozdanele, penarele, caietele și uniformele s-au scumpit față de anul trecut, iar diferențele nu sunt deloc neglijabile. La ce cheltuieli ajung părinții? Află în rândurile de mai jos!

Estimările pentru anul școlar 2025-2026 arată că bugetul minim pentru un copil din clasele primare pornește de la 370-380 de lei și poate depăși 700 de lei dacă părinții aleg produse premium.

Noul an școlar vine cu scumpiri

Cât costă rechizitele în 2025

Ghiozdan- între 50 și 400 de lei, în funcție de model

Penar echipat- de la 80 de lei (50 lei dacă e neechipat)

Caiete- între 1 și 10 lei bucata, în funcție de calitate

Acuarele, pensule și șorț de pictură- de la 50 de lei pentru un set complet

Carioci, lipici, foarfece- între 3 și 15 lei fiecare

Set de plastilină + planșetă- 15-20 de lei

Bloc de desen- de la 10 lei

Trusă geometrică (clasele III-IV)- câteva zeci de lei

Uniformă școlară- de la 30 de lei și poate ajunge la câteva sute, în funcție de personalizare și material

Pe lângă acestea, părinții trebuie să cumpere și auxiliare școlare. Chiar dacă manualele sunt oferite de școală, profesorii recomandă materiale suplimentare la disciplinele de bază.

Ce spun dascălii și părinții

O învățătoare cu peste 30 de ani de experiență a explicat că a încercat să le ușureze situația părinților.

„Trebuie două caiete pe fiecare disciplină. Și un auxiliar la disciplina de comunicare și matematică. Eu, de exemplu, nu am luat auxiliare la arte vizuale, la muzică. Am încercat să nu-i mai încarc pe părinți, pentru că mă pot descurca la materiile acestea. Plus că ghiozdanul se îngreunează și apoi costă și bani”, a spus aceasta pentru libertatea.ro.

Nu toți copiii vin la școală cu aceleași condiții, iar diferențele se văd imediat în clasă.

„Sunt anumiți învățători care cer rechizite de calitate, la un preț mai mare. De exemplu, sunt copii care vin cu acuarele pastilă, în timp ce alții au unele de calitate, care au mai multe nuanțe, culori mai intense, la cele ieftine, nuanțele sunt foarte urâte. Dar nu toate cadrele didactice se gândesc la posibilitățile părinților. (…) Atât timp cât nu trebuie să facem performanțe la disciplinele astea, important este cât poate și ce poate copilul, nu consider că e nevoie să le spun și ce marcă de rechizite să cumpere”, a spus o învățătoare pentru sursa m enționată.

Asociația BertaLand, care sprijină copiii din familii vulnerabile, atrage atenția asupra presiunii sociale din școli:

„Se poate colora şi cu creioanele de la frații mai mari. (..). Se poate lipi şi cu lipiciul primit în ghiozdanul cu rechizite (..) Listele de rechizite cu nume de firme NU AR TREBUI SĂ EXISTE! (..) Iar etalarea rechizitelor scumpe în sala de clasă nu ar trebui să fie încurajată de cadrele didactice. E greu să nu ai nimic de firmă în penar.(…) Ne amăgim că e gratuit sistemul şcolar. Unii CHIAR nu şi-l permit…”.

