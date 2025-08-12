Atenție, părinți! Școala nu ar începe pe 8 septembrie! Care este motivul

Sindicaliștii din Educație avertizează că anul școlar nu va începe pe 8 septembrie, acuzând măsurile de austeritate pregătite de Guvernul Bolojan. Nemulțumirea profesorilor a atins un nou nivel după ce pachetul legislativ care vizează reducerea deficitului bugetar ar urma să le afecteze direct veniturile și condițiile de muncă.

Deși premierul Ilie Bolojan și ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, au avut o întâlnire la Palatul Victoria cu liderii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”, negocierile nu au dus la nicio înțelegere. Iar acum profesorii anunță că boicotează începutul de an școlar.

Școala nu începe pe 8 septembrie

După discuțiile eșuate, reprezentanții cadrelor didactice au anunțat public că nu vor ceda presiunilor guvernului și că sunt hotărâți să blocheze începutul noului an școlar. Principalele nemulțumiri vizează creșterea normei didactice și comasarea unor școli, măsuri pe care le consideră nocive pentru sistemul de învățământ.

„Am transmis și primului ministru următorul lucru. Dă impresia că ascultă, dar în realitate nu vrea să audă nimic din ceea ce transmite sistemul către Guvernul României”; „Ministrul Educației a fost chiar impertinent. A spus că profesorii spun prostii. Prostii spune dumnealui când a construit textele acestor legi”; „Pe 8 septembrie nu va începe școala, toți slujitorii școlii vor ieși în stradă și vor protesta asupra acestui ministru și acestui guvern care nu ține cont de nevoile învățământului românesc”, au transmis sindicaliștii.

Potrivit liderilor sindicali, în prima zi de școală, peste 30.000 de membri ai sindicatelor din întreaga țară sunt așteptați să participe la mitingul național de protest din București. Acțiunea este programată chiar pe 8 septembrie și are ca scop transmiterea unui mesaj ferm către autorități.

Nemulțumirile profesorilor nu s-au oprit la amenințări. Luni dimineață, sindicaliștii au reluat protestele în fața sediului Ministerului Educației și Cercetării, marcând astfel a noua zi consecutivă de manifestări împotriva Legii Bolojan.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a transmis tuturor cadrelor didactice să nu revină din concediu de odihnă dacă sunt chemate de școli și să nu participe la nicio activitate organizată de minister sau inspectoratele școlare care are legătură cu implementarea măsurilor din lege.

Astfel, la doar câteva săptămâni înainte de data oficială de deschidere a cursurilor, planul Guvernului Bolojan se lovește de un val de opoziție fără precedent, iar incertitudinea privind începutul noului an școlar devine tot mai mare.

