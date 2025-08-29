Daună totală în bugetul pentru școală. Cât a ajuns să coste o uniformă școlară în 2025

Veștile nu sunt tocmai bune pentru părinții care se pregătesc de noul an școlar 2025-2026. Prețurile la rechizitele și uniformele școlare au explodat, iar asta se va reflecta în bugetul familiei. Câți bani trebuie să scoată adulții din buzunar pentru o uniformă școlară?

În ultimii ani, uniformele școlare sunt tot mai prezente în unitățile de învățământ. Motivele pentru care este adoptată o ținută comună pentru toți elevii ar trebuie să vină în ajutorul bugetelor părinților, dar și în încercarea eliminării fenomenului de bullying.

O uniformă școlară a ajuns să coste câteva sute de lei

Din punct de vedere financiar, pentru mulți părinți o uniformă școlară reprezintă o economie. Cu aproximație, pe hainele necesare la început de an școlar unii adulți investeau sume importante de bani – de până la 600 de lei: ”Este important ca fiecare copil să fie îmbrăcat la fel, să nu mai fie deferențe între ei”, spune o mamă.

Cei 70 de elevi ai școlii gimnaziale ”Alecsandru Nicolaid” din comuna Mischii, județul Dolj, au primit deja uniformele. Hainele au costat între 150 și 200 de lei, bani care au fost achitați din bugetul local.

”Existau situații în care unii copii nu își permiteau și veneau îmbrăcați cu anumite haine și astfel existau discuții între colegi”, a declarat Alin Tudor Lungan, directorul școlii din Mischii, pentru ProTV.

Unii părinți văd uniformele școlare ca pe o grijă în minus. O firmă de confecții din Timișoara a primit comenzi din 7 județe. În funcție de material, personalizări, o ținută poate ajunge până la 400 de lei. Setul include vestă sau sacou, tricou sau cămașă, cravată, fustă sau sarafan pentru fete și pantaloni pentru băieți.

În funcție de preferințele cumpărătorului, uniformele pot fi personalizate, fie că este vorba despre culoare, modele, materiale și chiar brodate cu ecusoanele unității de învățământ respective. Uniforma școlară nu este obligatorie, dar acolo unde există modelul este ales împreună cu elevii și părinții.

”Comparativ cu anul trecut, în acest an am înregistrat o creștere de 20% de cereri. Avem două școli noi care au adoptat uniforma școlară”, a spus Oana Crăciunescu, administratorul unei firme de croitorie.

