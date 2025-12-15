Acasă » Știri » Curs valutar BNR, 15 decembrie 2025. Cât costă 1 euro cu 10 zile înainte de Crăciun

Curs valutar BNR, 15 decembrie 2025. Cât costă 1 euro cu 10 zile înainte de Crăciun

De: Alina Drăgan 15/12/2025 | 06:20
Curs valutar BNR, 15 decembrie 2025. Cât costă 1 euro cu 10 zile înainte de Crăciun
Curs valutar BNR, 15 decembrie 2025 /Foto: Pexels

Banca Națională a României va afișa, luni, 15 decembrie, în jurul orei 13:00, cursul valutar. Până la ora amintită, cursul valutar al zilei va rămâne cel din ziua bancară precedentă. Iată care este cursul pentru euro, dolarul american, francul elvețian, lira sterlină și gramul de aur, potrivit ultimelor informații.

Ultima ședință BNR, cea de vineri – 12 decembrie, a adus o creștere pentru moneda europeană. Euro a fost cotat la valoarea de 5.0904 lei, marcând o creștere cu 0.0006 unități. În cadrul ședinței bancare precedente moneda europeană valora 5.0898 lei.

De asemenea, dolarul american a scăzut cu 0.0087 lei vineri, ajungând la 4.3406 lei. Lira sterlină a fost cotată de BNR la 5.8057 lei, în scădere față de cotația anterioară, când ajunsese la 5.8179lei.

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Francul elvețian a crescut 5.4586 lei, față de 5.4515 lei în ședința precedentă. Gramul de aur s-a scumpit și a ajuns la 604.2300.

Curs BNR 12 decembrie 2025

  • EURO (EUR) – 5.0904
  • Dolar American (USD) – 4.3406
  • Liră Sterlină (GBP) – 5.8057
  • Franc Elvețian (CHF) – 5.4586
  • Dolar Canadian (CAD) – 3.1546
  • Leva Bulgărească (BGN) – 2.6027
  • Lira Turcească (TRY) – 0.1017
  • Coroană Cehă (CZK) – 0.2100
  • Coroană Suedeză (SEK) – 0.4675
  • Coroană Daneză (DKK) – 0.6815
  • Dolar Australian (AUD) – 2.8925
  • Dirham (AED) – 1.1818
  • Rubla (RUB) – 0.0545
  • Leu Moldovenesc (MDL) – 0.2565
  • Gramul de aur – 604.2300

Ce se întâmplă cu salariul minim de la 1 ianuarie 2026. Guvernul a luat o decizie cruntă pentru români

Românii, loviți de o nouă scumpire de la 14 decembrie 2025. Cine va plăti mai mulți bani pentru acest serviciu

Tags:
Iți recomandăm
Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie este total atipică! Temperaturile o vor lua razna în România: Moș Crăciun vine pe trotinetă!
Știri
Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie este total atipică! Temperaturile o vor lua razna în România: Moș Crăciun…
Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie
Știri
Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan
Adevarul
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie este total atipică! Temperaturile o vor lua razna în România: ...
Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie este total atipică! Temperaturile o vor lua razna în România: Moș Crăciun vine pe trotinetă!
Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie
Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie
Cine este cel mai bogat șef de stat al lumii. Are nu mai puțin de 17.000 de locuințe, 38 de avioane ...
Cine este cel mai bogat șef de stat al lumii. Are nu mai puțin de 17.000 de locuințe, 38 de avioane și 300 de mașini
Cele mai credincioase vedete din România. Care sunt celebritățile care țin post în fiecare an
Cele mai credincioase vedete din România. Care sunt celebritățile care țin post în fiecare an
Dublă tragedie! Cele două vedete, soț și soție, găsiți morți în casă. Cine e primul suspect
Dublă tragedie! Cele două vedete, soț și soție, găsiți morți în casă. Cine e primul suspect
Cum faci mămăliga perfectă pentru masa de Crăciun. Cătălin Scărlătescu a divulgat, în sfârșit, ...
Cum faci mămăliga perfectă pentru masa de Crăciun. Cătălin Scărlătescu a divulgat, în sfârșit, rețeta lui secretă
Vezi toate știrile
×