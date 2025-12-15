Curs valutar BNR, 15 decembrie 2025. Cât costă 1 euro cu 10 zile înainte de Crăciun

Banca Națională a României va afișa, luni, 15 decembrie, în jurul orei 13:00, cursul valutar. Până la ora amintită, cursul valutar al zilei va rămâne cel din ziua bancară precedentă. Iată care este cursul pentru euro, dolarul american, francul elvețian, lira sterlină și gramul de aur, potrivit ultimelor informații.

Ultima ședință BNR, cea de vineri – 12 decembrie, a adus o creștere pentru moneda europeană. Euro a fost cotat la valoarea de 5.0904 lei, marcând o creștere cu 0.0006 unități. În cadrul ședinței bancare precedente moneda europeană valora 5.0898 lei.

De asemenea, dolarul american a scăzut cu 0.0087 lei vineri, ajungând la 4.3406 lei. Lira sterlină a fost cotată de BNR la 5.8057 lei, în scădere față de cotația anterioară, când ajunsese la 5.8179lei.

Francul elvețian a crescut 5.4586 lei, față de 5.4515 lei în ședința precedentă. Gramul de aur s-a scumpit și a ajuns la 604.2300.

Curs BNR 12 decembrie 2025

EURO (EUR) – 5.0904

Dolar American (USD) – 4.3406

Liră Sterlină (GBP) – 5.8057

Franc Elvețian (CHF) – 5.4586

Dolar Canadian (CAD) – 3.1546

Leva Bulgărească (BGN) – 2.6027

Lira Turcească (TRY) – 0.1017

Coroană Cehă (CZK) – 0.2100

Coroană Suedeză (SEK) – 0.4675

Coroană Daneză (DKK) – 0.6815

Dolar Australian (AUD) – 2.8925

Dirham (AED) – 1.1818

Rubla (RUB) – 0.0545

Leu Moldovenesc (MDL) – 0.2565

Gramul de aur – 604.2300

