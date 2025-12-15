Acasă » Știri » Cele mai credincioase vedete din România. Care sunt celebritățile care țin post în fiecare an

Cele mai credincioase vedete din România. Care sunt celebritățile care țin post în fiecare an

De: Anca Chihaie 15/12/2025 | 07:45
Cele mai credincioase vedete din România. Care sunt celebritățile care țin post în fiecare an
Cele mai credincioase vedete din România/foto: social media

În spațiul public românesc, credința rămâne un reper important pentru multe persoane cunoscute, chiar dacă viața lor se desfășoară sub presiunea reflectoarelor și a unui program adesea imprevizibil. Dincolo de aparițiile mondene, există vedete care își organizează viața și alimentația în funcție de calendarul religios, respectând posturile de peste an.

Printre celebritățile care sunt cunoscute pentru consecvența lor în acest sens se numără actori, cântăreți și prezentatori TV, fiecare având propriul mod de a integra postul în viața de zi cu zi. Pe măsură ce se apropie Crăciunul, una dintre cele mai importante sărbători creștine, tot mai mulți oameni intră într-o perioadă de reflecție, pregătire sufletească și respectare a tradițiilor, iar postul, rugăciunea și apropierea de valorile spirituale capătă o semnificație aparte în viața credincioșilor.

Cele mai credincioase vedete din România

Monica Davidescu este una dintre figurile publice asociate frecvent cu respectarea tradițiilor religioase. Actrița este cunoscută pentru faptul că urmează posturile mari din calendarul creștin, precum Postul Paștelui și cel al Crăciunului, dar și pentru consecvența cu care respectă zilele de post de peste săptămână.

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Monica Davidescu și Aurelian Temișan/foto: social media

În aceeași categorie se înscrie și soțul Monicăi Davidescu, Aurelian Temișan, artist cu o carieră îndelungată în muzica românească. De-a lungul timpului, acesta a fost asociat cu respectarea posturilor importante, în special a celui dinaintea Paștelui. Chiar și în perioadele încărcate de concerte și apariții publice, artistul a integrat postul în rutina sa.

Surorile Raluca și Denisa Tănase, cunoscute publicului larg drept trupa Bambi, se regăsesc și ele pe lista vedetelor preocupate de respectarea posturilor religioase. Pentru ele, postul a devenit o alegere conștientă, adaptată ritmului modern, dar păstrând esența tradiției. Au mărturisit că, de fiecare dată când au reușit să ducă postul până la capăt, au simțit o susținere spirituală aparte. De asemenea, cele două obișnuiesc să ajungă frecvent la Mănăstirea Prislop, unde s-au rugat în repetate rânduri la mormântul părintelui Arsenie Boca.

Cornelia Rednic, interpretă de muzică populară, este un alt exemplu de vedetă pentru care postul ocupă un loc important. Artista nu doar că respectă perioadele de post, ci și-a dezvoltat o adevărată pasiune pentru bucătăria de post. De-a lungul timpului, aceasta a devenit cunoscută în cercul apropiat pentru preparatele fără produse de origine animală.

Laura Cosoi se remarcă printr-o abordare aparte, având în vedere confesiunea sa catolică. Chiar și așa, postul face parte din stilul ei de viață, fiind prezent atât în alimentație, cât și în activitatea din mediul online. Preparatele simple, inspirate din bucătăria tradițională, au devenit o constantă în perioadele de post.

Un caz distinct este cel al Lidiei Buble, artistă de confesiune penticostală. În mediul penticostal, postul are reguli diferite și, adesea, mult mai stricte. Pentru Lidia Buble, această practică a inclus perioade de abținere totală de la mâncare pe durata zilei.

CITEȘTE ȘI: TOP cele mai frumoase târguri de Crăciun din România. Craiova, București sau Brașov?

Nu este o eroare! Cu cât a ajuns să se vândă o singură gogoașă, la târgul de Crăciun din Drumul Taberei

Tags:
Iți recomandăm
Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie este total atipică! Temperaturile o vor lua razna în România: Moș Crăciun vine pe trotinetă!
Știri
Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie este total atipică! Temperaturile o vor lua razna în România: Moș Crăciun…
Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie
Știri
Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan
Adevarul
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie este total atipică! Temperaturile o vor lua razna în România: ...
Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie este total atipică! Temperaturile o vor lua razna în România: Moș Crăciun vine pe trotinetă!
Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie
Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie
Cine este cel mai bogat șef de stat al lumii. Are nu mai puțin de 17.000 de locuințe, 38 de avioane ...
Cine este cel mai bogat șef de stat al lumii. Are nu mai puțin de 17.000 de locuințe, 38 de avioane și 300 de mașini
Dublă tragedie! Cele două vedete, soț și soție, găsiți morți în casă. Cine e primul suspect
Dublă tragedie! Cele două vedete, soț și soție, găsiți morți în casă. Cine e primul suspect
Cum faci mămăliga perfectă pentru masa de Crăciun. Cătălin Scărlătescu a divulgat, în sfârșit, ...
Cum faci mămăliga perfectă pentru masa de Crăciun. Cătălin Scărlătescu a divulgat, în sfârșit, rețeta lui secretă
Cine este, de fapt, Moș Crăciun? Cum s-a născut Moș Crăciunul pe care îl știm astăzi.
Cine este, de fapt, Moș Crăciun? Cum s-a născut Moș Crăciunul pe care îl știm astăzi.
Vezi toate știrile
×