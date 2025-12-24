Acasă » Știri » Ce a apărut la mormântul lui Gabi Stângău, înainte de Crăciun. Ți se rupe sufletul!

Ce a apărut la mormântul lui Gabi Stângău, înainte de Crăciun. Ți se rupe sufletul!

De: Denisa Iordache 24/12/2025 | 11:15
Gestul făcut de soția lui Gabi Stângău, înainte de Sărbători

Au trecut aproape doi ani de când Gabi Stângău s-a stins din viață, iar durerea este neschimbată pentru soție și familie. Aceștia au vrut să îl viziteze pe regretatul violonist înainte de Sărbători și au uimit pe toată lumea cu gestul lor. Îți dau lacrimile! 

Pe 17 februarie 2024, Gabi Stângău a pierdut controlul ATV-ului pe care îl conducea, intrând într-un șanț și apoi într-un gard metalic. Accidentul i-a fost fatal, iar vestea morții lui a cutremurat comunitatea artistică și pe toți cei care îl cunoșteau.  

Gestul făcut de văduva lui Gabi Stângău 

Pentru majoritatea românilor, Sărbătorile reprezintă bucuria momentelor petrecute alături de cei dragi. Familia lui Gabi Stângău însă, nu mai poate avea parte de acest lucru. Soția violonistului, Diana Berințan, s-a dus la mormântul acestuia și i-a dus un brad pe care l-a împodobit cu globuri și instalație.  

Femeia merge constant la soțul ei și îi păstreaza amintirea acestuia vie. Filmarea făcută publică de ea a stârnit un val de reacții printre oameni (VEZI VIDEO ATAȘAT ÎN ARTICOL). Alături de postarea emoționantă, femeia a adăugat un mesaj: 

„Al doilea an fără tine. Crăciun Fericit acolo sus, Găbiță al nostru.”, a fost mesajul transmis.


Gestul făcut de văduva lui Gabi Stângău

Aceasta nu este prima dată când Diana Berințan sărbătorește zile importante alături de soțul ei trecut în neființă. Femeia s-a dus pe data de 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților, și i-a adus regretatului violonist o coroană de flori în formă de inimă și mai multe baloane roșii. Acest gest simbolic a transmis un mesaj puternic despre iubirea care nu se termină odată cu despărțirea fizică (VEZI AICI IMAGINI). 

