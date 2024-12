Prietenii lui Gabi Stângău, violonistul mort într-un accident cu ATV-ul, gest impresionant la mormântul artistului. Ce au făcut, fix înainte de Crăciun

Maramureșul și lumea muzicii populare românești l-au pierdut în urmă cu aproape un an pe Gabi Stângău, celebrul violonist care s-a stins din viață la doar 32 de ani, în urma unui accident tragic cu ATV-ul. Prietenii și colegii săi de breaslă nu l-au uitat și au făcut un gest emoționant pentru a-i cinsti memoria.

Pe 17 februarie 2024, Gabi Stângău a pierdut controlul ATV-ului pe care îl conducea, intrând într-un șanț și apoi într-un gard metalic. Accidentul i-a fost fatal, iar vestea morții lui a cutremurat comunitatea artistică și toți cei care îl cunoșteau.

La înmormântarea sa, o mulțime de oameni, inclusiv colegi de breaslă, i-au adus un ultim omagiu. Printre cei prezenți s-a numărat și artistul Vasilică Ceterașu, alături de soția sa.

Într-un gest plin de emoție și respect, prietenii și colegii de scenă ai lui Gabi Stângău s-au adunat recent la mormântul său pentru a-l comemora. Aceștia au colindat în amintirea lui, păstrând astfel vie memoria unui artist iubit și respectat de întreaga comunitate.

Mama lui Gabi, Livia Stângău, continuă să trăiască cu durerea imensă a pierderii fiului său. Pentru a-i cinsti numele și a-și exprima dragostea nemărginită, aceasta a compus o poezie profund emoționantă:

„Ultimul poem pe care îl mai scriu pentru tine, puiul meu, Gabi Stângău

Ai căzut, steaua mea

Dar nu în brațele mele, ci în alte Dianei tale

Prin telefon am auzit: „Gabi, nu murit, te rog”. Era tot Diana ta care mi-a dat mie vestea

Atât am putut striga de a venit toată lumea

Să mă întrebe: „Ce ai pățit?”

Eu le-am spus: „Gabi meu a murit!”

Am plecat la Baia Mare, nu m-au lăsat să te văd

Tu erai în morgă rece, eu afară, te strigam.

Tu nu mi-ai mai răspuns, inima în mine murea

Am vrut ca să mor cu tine, să nu te las singurel

Dar mai am două fetițe, surorile tale

Niciodată nu te vom uita

O mai am și pe Diana, tot copilul meu rămâne

Că a fost iubire ta, fără ea nu puteai respira (…)

Cât o să mai trăiesc numai o să te jelesc

Mama ta, Livia, care te-a iubit și te va iubi mereu

Valoarea mea, Gabi Stângău”, sunt versurile poeziei compuse de mama lui Gabi Stângău.