Actorul David Schwimmer recunoaște că nu a urmărit nici măcar un episod din „Friends”, serialul care l-a făcut celebru. Care este motivul

Actorul David Schwimmer, cunoscut pentru personajul Ross din sitcom-ul Friends, recunoaște că nu a vizionat nici măcar un singur episod din serialul iubit de milioane de oameni din întreaga lume după ce s-a despărțit de colegii săi de platou. Mai mult decât atât, el a dezvăluit deschis că nici nu a putut asculta piesa de generic a serialului.

După sfârșitul filmărilor, în 2004, Schwimmer a spus că nu a vizionat niciodată niciun episod din acesta. În timpul podcastului Making a Scene al lui Matt Lucas și David Walliams, actorul a declarat că principalul motiv pentru care nu s-a deranjat niciodată să urmărească serialul a fost acela că a încercat, pur și simplu, să meargă mai departe de acest episod din viața sa.

Schwimmer spune că a vrut să țină minte numai momentele frumoase de pe platourile de filmare.

Cu toate acestea, actorul spune că s-a uitat, totuși, la Friends, atunci când fiica lui a descoperit serialul, la vârsta de 9 ani.

Mai mult decât atât, David a recunoscut că „a existat un moment în care nici măcar nu puteam să aud melodia de generic”, arată BuzzFeed.

„Tocmai am avut acea reacție, am auzit-o de atâtea ori! Oricând mergeam la o emisiune, la un talk-show sau la un interviu, acesta ar fi melodia de intro. Nu am avut cel mai frumos răspuns la această piesă pentru o perioadă lungă de timp. A fost o parte din mine, cel puțin, care era gata pentru următorul capitol.

Mi s-a părut că se apropie de un sfârșit natural, poate chiar a depășit un pic perioada ideală, dar ne-am distrat atât de mult!. Era timpul. Eram pregătit pentru ce urmează”, a spus el, recunoscând totodată că Friends a fost un capitol incredibil, care i-a schimbat viața și cariera.