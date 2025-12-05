Acasă » Exclusiv » Capatos făcea bani grei la Xtra Night Show! Cât încasa pe ediție

Capatos făcea bani grei la Xtra Night Show! Cât încasa pe ediție

05/12/2025
Capatos făcea bani grei la Xtra Night Show! Cât încasa pe ediție
Noi schimbări în emisiunea prezentată de Dan Capatos / foto: Facebook
Dan Capatos, odinioară greul greilor în televiziune, a ajuns peste noapte șomer de lux, după ce fostul politician Cristian Rizea a detonat acuzații explozive care i-au zguduit, se pare, toată cariera. 

Dincolo de acuzațiile care au făcut telespectatorii să clocotească, mai există un detaliu picant despre Capatos: se pare că era un prezentator plătit „la bucată”. Nu salariu, nu contract ”blindat”, ci plătit pe ediție. Fiecare noapte de emisie îi aducea în cont sute de euro!

„Dan primea 800 de euro pentru fiecare emisiune Xtra Night Show, difuzată la Antena 1. Suma nu este deloc mică, dacă ne gândim că avea emisiunea de luni până joi. La un calcul simplu, îi intrau în buzunar 3200 de euro, dar pentru el nu reprezintă sursa principală de venit”, au declarat surse apropiate prezentatorului TV Dan Capatos, pentru Fanatik.

De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Dan Capatos
Dan Capatos / Foto: Facebook

Dan Capatos a avut o afecere ilegală

În urmă cu ceva timp, Dan Capatos a scos la iveală un amănunt mai puțin știut din viața lui. Acesta a dezvăluit ce afacere a avut înainte de a fi prezentator TV.

Timp de doi ani, vedeta a deținut o afacere care, la acea vreme, era ilegală în România.

„Ceea ce nu ați găsit voi probabil în nicio documentare este că eu am avut agenție de detectivi particulari atunci când erau ilegale. Am avut doi ani, cu un prieten foarte bun. Lucram numai pe cazuri externe și am prins câteva cazuri grave rău. Nu aveai voie, nu era legal în România. Erau străini care erau combinați cu românce, iar ele îi înșelau. Noi nu puteam avea firmă de detectivi particulari și atunci încasam prin Western Union”, a dezvăluit Dan Capatos.

NU RATA: Cum arată Andrei, băiatul lui Dan Capatos? Are 14 ani și este o prezență rară în spațiul public

