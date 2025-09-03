Majorări de la 1 ianuarie 2026. Veștile care îi vor dărâma pe români

România traversează o perioadă economică tensionată, iar începutul anului 2026 se anunță a fi unul dintre cele mai dificile pentru buzunarele populației. După o serie de scumpiri deja resimțite în ultimii ani la energie, gaze naturale și produse de bază, autoritățile pregătesc un nou set de măsuri fiscale care vor influența costul vieții.

Una dintre cele mai importante modificări vizează impozitul pe locuințe. Din ianuarie 2026, acesta nu va mai fi calculat pe baza sumelor istorice înscrise în evidențele primăriilor, ci pe valoarea de piață a proprietăților. Într-un context în care prețurile imobilelor au crescut constant în ultimii ani, noul mod de calcul ar putea duce la majorări considerabile ale impozitelor locale.

Majorări de la 1 ianuarie 2026

Pentru mulți proprietari, diferențele ar putea fi semnificative. Specialiștii estimează că, în unele cazuri, suma datorată ar putea chiar să se dubleze, mai ales în orașele mari unde piața imobiliară a explodat în ultima perioadă.

Nici posesorii de autoturisme nu scapă de creșteri. De la 1 ianuarie 2026, impozitul auto urmează să fie majorat, iar criteriile de calcul să fie mai stricte, vizând atât capacitatea cilindrică, cât și nivelul de poluare al vehiculului. În paralel, rovinietele ar putea fi mai costisitoare, mai ales pentru șoferii care circulă frecvent pe drumurile naționale și autostrăzi. Noile tarife ar urma să reflecte cheltuielile crescute pentru întreținerea infrastructurii rutiere, dar și necesitatea atragerii de fonduri suplimentare la bugetul statului.

Pe lângă impozitele locale și taxele pentru vehicule, un alt subiect care ridică semne de întrebare este cel al Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA). În cazul în care măsurile de până acum nu reușesc să stabilizeze economia, există varianta ca TVA să fie majorată cu 2 sau chiar 3 puncte procentuale începând cu 2026.

O astfel de decizie ar avea efect imediat asupra prețurilor, pentru că aproape toate bunurile și serviciile din piață ar deveni mai scumpe. Produsele alimentare, serviciile de utilități, transportul și chiar bunurile de folosință îndelungată ar fi afectate. Practic, fiecare familie ar resimți creșterea TVA în bugetul lunar.

Românii se confruntă deja cu o putere de cumpărare diminuată, iar perspectivele pentru 2026 indică o perioadă și mai complicată. Creșterea costurilor fixe, impozite, taxe locale, roviniete, va pune presiune suplimentară pe veniturile gospodăriilor. În paralel, dacă TVA va fi majorată, prețurile de raft vor urca, iar rata inflației ar putea accelera din nou.