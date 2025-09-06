Cât costă lemnele în iarna lui 2025. Oamenii strâng drastic cureaua pentru căldură

Pe măsură ce se apropie sezonul rece, milioane de români se pregătesc să facă față unor cheltuieli mult mai mari pentru încălzire. Lemnul, principala sursă de căldură pentru gospodăriile din mediul rural, a devenit mai scump din cauza majorării TVA și a presiunii generale a prețurilor.

În contextul acestor scumpiri, multe familii sunt nevoite să își regândească bugetul și să facă economii mai consistente. Cheltuielile suplimentare pentru lemne, combinate cu facturile mai mari la energie electrică, gaze și alimente, obligă gospodăriile să reducă cheltuielile neesențiale și să prioritizeze strict necesitățile. Pentru mulți, gestionarea atentă a banilor devine singura modalitate de a face față iernii fără dificultăți majore.

În România, aproximativ 3,5 milioane de gospodării folosesc lemne pentru încălzire. Situația este resimțită vizibil în județul Mureș, unde localnicii se confruntă cu facturi mai mari pentru lemnele de foc. Augustin Fechete, care folosește încălzire mixtă pe gaz și lemne, spune că a cheltuit deja peste 3.500 de lei pentru lemne, comparativ cu 2.800 de lei anul trecut.

„Eu, pentru familia mea, am nevoie cam de 10 mp. Am încălzire mixtă: şi pe gaz, şi pe lemne. Am plătit cam 2.800 de lei şi anul asta, deja am plătit peste 3.500; pe lângă ce mai costă depozitarea, crăpatul”, a declarat bărbatul, conform Antena 3 CNN.

Creșterea prețurilor, influențată de TVA

Creșterea prețurilor este influențată de majorarea TVA de la 5% la 11%, ceea ce a dus la scumpiri de 10-15 lei pe metrul cub. Astfel că anul acesta prețul ajunge între 210 și 230 de lei, în timp ce anul trecut era cuprins între 210 și 230 de lei. În unele zone, costul lemnului poate urca până la 400 de lei pe metrul cub, în funcție de calitatea și transportul acestuia.

„TVA-ul a crescut cu 6%: de la 5 la 11. Ţinând cont că s-a modificat TVA-ul, inclusiv la lemnul de foc, înregistrăm o creştere: între 10 – 15 lei/mc. Dacă anul trecut era undeva între 210 şi 230 de lei, acum suntem la 230 – 250 lei/mp. Preţurile fluctuează în funcţie de specie”, a declarat Ilie Covrig, directorul Direcției Silvice Mureș, pentru sursa mentionată anterior.

TVA-ul ar putea crește în 2026 pentru această ramură a României. Nicușor Dan a făcut anunțul