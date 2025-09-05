Când se livrează pensiile în luna septembrie 2025. Ce pensionari vor lua banii abia pe data de 20

În România, aproape cinci milioane de oameni depind lunar de pensia primită de la stat, iar orice modificare în calendarul de plată sau în legislația fiscală îi afectează direct. Luna septembrie 2025 aduce vești importante pentru acești beneficiari.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a anunțat că, în luna septembrie 2025, pensiile vor fi distribuite fără întârzieri, întrucât data de 1 septembrie cade într-o zi de luni, zi lucrătoare. Astfel, programul de plată rămâne același ca în lunile anterioare.

Beneficiarii care primesc banii prin mandat poștal vor intra în posesia acestora în intervalul 1-15 septembrie 2025. Pentru cei care au optat pentru virarea pensiei în cont bancar, data fixată este 12 septembrie, iar pensionarii stabiliți în străinătate își vor primi sumele începând cu 20 septembrie.

Cât timp rămâne pensia la poștă

CNPP a oferit și precizări legate de situațiile în care beneficiarii nu sunt găsiți acasă. În plus, pentru cei care primesc pensia prin cont, dar nu sunt acasă să ridice taloanele mov, documentele rămân la oficiul poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii.

„Pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu), drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective. În caz contrar, pensiile se întorc la casa teritorială de pensii de unde pot fi solicitate pentru reordonanțare la plată. „Taloanele mov vor fi arhivate la sediul Oficiului Județean de Poștă, respectiv al Oficiilor Poștale de sector pe o perioadă de 24 luni, fără a mai fi restituite caselor teritoriale de pensii. Aceste documente de informare pot fi transmise, la cerere, la domiciliul persoanelor interesate – beneficiari sau împuterniciții acestora”, a transmis instituția. După expirarea celor 24 de luni, acestea sunt returnate către casele teritoriale de pensii.

O altă schimbare importantă privește impozitarea pensiilor mari. Începând cu 1 august 2025, Guvernul condus de Ilie Bolojan a introdus o contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% pentru partea de pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei. Contribuția este reținută direct la sursă, astfel încât pensionarii afectați primesc o sumă netă mai mică. Această măsură s-a aplicat deja la pensiile virate în luna august și va continua și în septembrie, vizând toți beneficiarii cu venituri peste pragul stabilit.

