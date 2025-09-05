Vești importante pentru români. Milioane de persoane nu vor mai primi gratuit cartea electronică de identitate. Decizia îi aparține în totalitate Guvernului care a redus fondurile europene dedicate acestui proiect.

Guvernul a aprobat în data de 14 august reducerea numărului de beneficiari ai cărților de identitate gratuite de la 5 milioane, la 3,5 milioane de persoane. Această decizie a fost luată după ce Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a decis reducerea cu 21 milioane de euro a banilor din PNNR pentru acest proiect potrivit unui memorandum adoptat joi de Executiv.

Milioane de români nu vor mai primi gratuit cartea electronică de identitate

România promisese că până pe 30 iunie 2026 să elibereze cinci milioane de cărți de identitate electronice gratuite, aceste costuri fiind acoperite din fonduri europene. Unul dintre motivele invocate de Ministerul de Interne este faptul că personalul de la serviciile de evidență a populației nu era familiarizat cu noile proceduri și nu au existat suficiente ghișee la nivel național care să elibereze aceste documente, iar interesul pentru noile documente ale cetățenilor era scăzut.

Când s-a pornit acest proiect, România a avut la dispoziție 150 de milioane de euro, fonduri nerambursabile din PNRR pentru emiterea noilor buletine electronice. Proiectul a început la Cluj în anul 2021, unde în cadrul unui proiect pilot au fost emise și primele cărți electronice de identitate. Autoritățile au anunțat că emiterea va fi începută, dar acest lucru s-a tot amânat din diverse motive tehnice.

În martie 2025, au fost lansate oficial noile buletine cu cip în Cluj, iar în București și celelalte orașe emiterea a început cu doar un an înainte de termenul limită de implementare prevăzut prin PNRR, mai exact în perioada aprilie-august.

În memorandumul adoptat joi de Guvern, Ministerul Afacerilor Interne, condus de Cătălin Predoiu, a susținut că ritmul inițial de implementare a fost unul moderat din mai multe motive: caracterul de noutate al proiectului care a presupus dezvoltarea și operaționalizarea unor fluxuri administrative și tehnice complet noi, lipsa de familiaritate a personalului din serviciile publice de evidență a persoanelor cu noile proceduri de emitere a cărților electronice, interesul cetățenilor pentru noile documente și capacitatea administrativă variabilă a autorităților locale.

Până în acest moment au fost emise doar 430.000 de buletine electronice din cauza faptului ca românii nu ar fi prea interesați de acest nou card de identitate. Dacă măsurile prevăzute în memorandum vor fi aplicate, MAI a estimat că vor fi emise în medie aproximativ 307.655 cărți electronice de identitate/lunar, număr care va permite atingerea țintei de 3,5 milioane până la 30 iunie 2026.

CITEȘTE ȘI: Cât este taxa pentru un buletin cu cip din iulie 2026. Ce pot face românii până atunci