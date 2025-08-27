Cât este taxa pentru un buletin cu cip din iulie 2026. Ce pot face românii până atunci

Ministerul de Interne vine cu un anunț important pentru toți cetățenii: 15 milioane de români trebuie să-și schimbe buletinele. A început oficial tranziția de la clasicele cărți de identitate la cele electronice, dotate cu cip. Deși în prima etapă documentele vor fi emise gratuit, situația se va schimba rapid. Ce se întâmplă din iulie 2026 și cât va costa noul buletin?

Trecerea nu este una urgentă, însă nici de ignorat. Românii care amână schimbarea documentului trebuie să știe că, începând cu 3 august 2031, nu vor mai putea călători în țările Uniunii Europene cu actualele buletine. Noile cărți de identitate electronice devin astfel o necesitate, nu doar o opțiune.

Cât este taxa pentru un buletin cu cip din iulie 2026

Conform calendarului stabilit de autorități, românii pot solicita noua carte de identitate începând cu 15 septembrie 2025, fără a plăti vreo taxă. Perioada de gratuitate se întinde până la finalul lunii iunie 2026. Însă de la 1 iulie 2026, situația se schimbă: cei care nu și-au făcut până atunci buletinul cu cip vor fi nevoiți să achite o taxă de 68 de lei.

În paralel, și pașapoartele vor suferi modificări. Din 15 septembrie anul acesta, acestea vor include un cod QR pentru o securitate sporită.

În ceea ce privește documentele de identitate clasice, acestea rămân valabile până la data expirării, dar nu mai târziu de 3 august 2031. După această dată, nu vor mai fi recunoscute pentru călătorii în UE, iar utilizarea lor va fi restricționată semnificativ.

Până acum, peste 40.000 de români au solicitat buletinul electronic, semn că interesul este ridicat, mai ales în rândul celor care călătoresc frecvent sau au nevoie de acces rapid la servicii digitale.

Ce avantaje aduce buletinul electronic

Noua carte de identitate nu înseamnă doar un format diferit. Ea oferă mai multe beneficii, potrivit autorităților. În primul rând, permite călătoria în spațiul UE, dar și în țări precum Turcia sau Republica Moldova, fără a mai fi nevoie de pașaport.

În plus, cipul electronic asigură o protecție crescută a datelor personale, fiind criptat și greu de falsificat. Printre alte avantaje se numără posibilitatea semnăturii digitale, actualizarea rapidă a domiciliului și accesul simplificat la serviciile digitale ale statului.

Așadar, chiar dacă termenul-limită pare încă departe, perioada gratuită se încheie mai curând decât pare. Din iulie 2026, buletinul cu cip va fi obligatoriu în tot mai multe contexte — și, cel mai important, va costa.

