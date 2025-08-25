Atenție, români! De ce vrea ANAF toate detaliile despre nunțile și botezurile de la saloane

Informațiile apărute recent despre nunțile și botezurile controlate de ANAF au provocat o adevărată furtună în spațiul public. Rețelele sociale s-au umplut de glume, teorii conspiraționiste și chiar mesaje de revoltă, după ce mulți au înțeles că Fiscul ar avea de gând să taxeze darurile de la nuntă. Însă realitatea este mult mai puțin spectaculoasă – și, spun experții, oamenii nu ar trebui să-și facă griji.

Implicarea ANAF în monitorizarea evenimentelor private, precum nunțile și botezurile, a fost interpretată greșit de o mare parte a opiniei publice. De fapt, spun economiștii, nu mirii, nașii sau invitații sunt în vizorul ANAF, ci un alt segment – mult mai relevant în contextul evaziunii fiscale.

De ce vrea ANAF detaliile despre nunți și botezuri

Economistul Adrian Negrescu vine cu explicații clare și lămurește confuziile care circulă online. Mai exact, expertul spune clar că nu este vorba despre impozitarea darurilor sau despre introducerea unor taxe noi pentru invitați sau familii.

„Circulă deja multe informații false pe rețelele sociale, cum că Fiscul ar urma să taxeze cu CASS darurile de la nuntă. Nu despre asta este vorba”, explică Adrian Negrescu, potrivit WOWbiz.ro.

Potrivit acestuia, ANAF verifică firmele care fac bani din organizarea de evenimente: restaurante, săli de evenimente, firme de catering, DJ, trupe de muzică, fotografi sau videografi.

„Altfel spus, ANAF vrea să vadă dacă aceste companii emit facturi și bonuri fiscale și dacă respectă legea, astfel încât să fie prevenită evaziunea. Nu se pune problema să fie taxați oamenii pentru nunți, botezuri sau zile de naștere”, a adăugat expertul.

Practic, autoritățile vor să se asigure că veniturile din acest sector — unde circulă sume mari — sunt fiscalizate. Restaurantele și saloanele de evenimente au primit obligația de a transmite, în format electronic, detalii despre petrecerile programate până la sfârșitul anului: tipul evenimentului, numărul estimat de invitați, valoarea meniurilor și avansurile încasate. Datele ajung la Direcția Antifraudă în termen de cinci zile de la primirea solicitării.

De asemenea, colaboratorii – DJ, trupe live, fotografi sau organizatori – pot intra și ei în vizorul inspectorilor fiscali, în special dacă prestează servicii fără documente justificative.

„Este recomandat ca fiecare să solicite documente fiscale atunci când organizează un eveniment. În acest fel, atât clienții, cât și firmele se protejează de eventuale probleme ulterioare și contribuie la un climat economic mai corect”, mai spune expertul.

În concluzie, ANAF nu vânează darul de la nuntă, ci urmărește ca banii încasați de firmele implicate să fie declarați legal. Așadar, cei care organizează evenimente private pot sta liniștiți — atât timp cât lucrează cu firme care respectă legea.

